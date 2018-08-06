Соратники политика Алексея Навального вновь подали документы в Минюст для регистрации партии «Россия будущего»

Об этом сообщил в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он добавил, что был проведен съезд, прошли региональные собрания в кратчайшие сроки. Ранее Минюст приостановил регистрацию партии «Россия будущего». В ведомстве тогда заявили, что ряд положений устава партии противоречит федеральному закону.

Алексей Навальный безуспешно пытается зарегистрировать свою партию с 2014-го года.