Соратники политика Алексея Навального вновь подали документы в Минюст для регистрации партии «Россия будущего»
Об этом сообщил в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он добавил, что был проведен съезд, прошли региональные собрания в кратчайшие сроки. Ранее Минюст приостановил регистрацию партии «Россия будущего». В ведомстве тогда заявили, что ряд положений устава партии противоречит федеральному закону.
Алексей Навальный безуспешно пытается зарегистрировать свою партию с 2014-го года.
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