МИД России вручил послу Греции ноту о зеркальных мерах в ответ на действия Афин в отношении российских дипломатов
В заявлении министерства действия Греции называются недружественными. В июле Греция объявила, что высылает из страны двух российских дипломатов и закрывает въезд еще двум. Греческие власти обвинили их во вмешательстве во внутренние дела государства и угрозе национальной безопасности.
Комментарии1
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ramun 06 августа 2018 | 20:03
Уже и Греция Россию посылает.