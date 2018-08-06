Андрей Колесников: Выдача Россией Великобритании подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери маловероятна

Выдача Россией Великобритании подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери маловероятна. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Ни малейшего шанса на экстрадицию. Выйдет Захарова, Лавров и скажут, что все это инсинуации и цирк», — сказал эксперт.

Он отметил, что подозреваемых, вероятно, «ждет карьерное продвижение» и в Госдуме «будут новые депутаты».

Ранее газета «Гардиан» сообщила о намерении Великобритании запросить у России экстрадиции двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.