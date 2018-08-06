Андрей Колесников: Выдача Россией Великобритании подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери маловероятна
Выдача Россией Великобритании подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери маловероятна. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
«Ни малейшего шанса на экстрадицию. Выйдет Захарова, Лавров и скажут, что все это инсинуации и цирк», — сказал эксперт.
Он отметил, что подозреваемых, вероятно, «ждет карьерное продвижение» и в Госдуме «будут новые депутаты».
Ранее газета «Гардиан» сообщила о намерении Великобритании запросить у России экстрадиции двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.
Комментарии8
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viktorova 06 августа 2018 | 19:55
Ну хоть имена очередных подонков узнаем.
novichok_ 06 августа 2018 | 19:58
viktorova: Навальный и Ходорковский...
luger_max_otto 06 августа 2018 | 19:58
И видимо увидим их хлебальники среди новых депутан госдуры.
glotov 06 августа 2018 | 20:00
viktorova: А если британцы заявят, что отравительница - некто Викторова? У вас алиби? Понятно. Так и у других тоже алиби. Кроме Мэй.
andy66 06 августа 2018 | 20:02
они уже депутаты российского парламента )))
pavel_svr 06 августа 2018 | 20:03
Очень интересно, какие англичане представят доказательства их вины?
Видимо скажут: «мамой королевой клянёмся, век воли не видать...»
Остальное все секретно, очень, очень секретно...
ugiazov 06 августа 2018 | 20:03
Власть посылала их делать эту грязную работу. Их скорее убьют, чем выдадут.
sergey1971 06 августа 2018 | 20:03
Она не маловероятна, а юридически невозможна. Конституция запрещает выдачу российских граждан иностранному государству .