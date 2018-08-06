Более 80-ти человек пострадали после взрыва грузовика с горючим в итальянской Болонье

Два человека погибли, 14 находятся в тяжелом состоянии. Взрыв произошел недалеко от аэропорта Болоньи. Грузовик с топливом столкнулся с другим автомобилем. Пламя перекинулось на другие машины и автосалон. На месте происшествия обрушилась часть эстакады.