Более 80-ти человек пострадали после взрыва грузовика с горючим в итальянской Болонье
Два человека погибли, 14 находятся в тяжелом состоянии. Взрыв произошел недалеко от аэропорта Болоньи. Грузовик с топливом столкнулся с другим автомобилем. Пламя перекинулось на другие машины и автосалон. На месте происшествия обрушилась часть эстакады.
Комментарии2
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serhio_25__ 06 августа 2018 | 19:39
Кто тут развалил страну? Опять Путин виноват?
olegleon 06 августа 2018 | 19:44
причастность российских хакеров, близких к спецслужбам России уже установлена?