Дело трех сестер, обвиняемых в убийстве отца в Москве, передано в центральный аппарат СК
Об этом сообщает Следственный комитет. На прошлой неделе девушки, которым от 17-ти до 19-ти лет, дали признательные показания. Они рассказали, что их отец Михаил Хачатурян издевался над ними. Всех троих арестовали.
Комментарии1
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ostapbey 06 августа 2018 | 19:37
Но эти то хоть не сьели своего папашку??
А то намедни супруга своего муженька завялила в хамон. Слопала с сожителем. А останки вывезла на помойку в служебном плаще ФСИН даже..