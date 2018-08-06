У 19-летней фигурантки так называемого дела «Нового величия» нашли опухоль
Об этом телеканалу «Дождь» рассказала мать Марии Дубовик Наталья. По ее словам, девушка нуждается в дополнительном обследовании в больнице за пределами СИЗО. Помимо опухоли у девушки есть проблемы с щитовидной железной и пищеварением, — добавила собеседница телеканала.
Ранее другая фигурантка дела, 18-летняя Анна Павликова, была доставлена в больницу на обследование после 4-х месяцев в СИЗО.
Всего по делу проходит 10 человек. Их обвиняют в создании и в участии в экстремистском сообществе.
Комментарии10
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gregor 06 августа 2018 | 19:34
Славная право творится в России .
Менталитет большинства .
shplint_05 06 августа 2018 | 19:52
Ишь ты, кругом опухоли, а туда же, в терористки лезет. Прямо Перовская с раком.
buzukin1910 06 августа 2018 | 19:36
Да што это за опухоль такая - даже семидесяти дней не голодала юная террористка! Штой-то они там про гинекологию толковали - может, это просто беременность прорезалась?
olegleon 06 августа 2018 | 19:41
buzukin1910: как же они такие болезненные с властью то бороться собирались?
snaker 06 августа 2018 | 19:54
buzukin1910: может, это просто беременность прорезалась?
У твоей мамаши была опухоль давалки и от этой опухоли отпочковался ты, ублюдок.
danko1 06 августа 2018 | 19:36
"Экстремистское" сообщество создали провокаторы из ФСБ, а жесткому наказанию без вины уже молодежь подвергают, доведя до болезней.
Обыкновенный путинизм=фашизм.
glotov 06 августа 2018 | 19:54
danko1: До такой болезни довести нельзя. . Хорошо, если ее обнаружат как можно раньше. Может быть, то, что произошло - шанс для этой девушки. ( Здоровья ей).
ua_bank 06 августа 2018 | 19:37
Прежде чем бороться с мордором надо было обследоваться. Теперь придется униженно просить кровавый режим о снисхождении, больная всё-таки.
plank1957 06 августа 2018 | 19:48
Господа из ФСБ, вы хотите, чтобы с вашими дочерьми или супругами произошло нечто подобное? Нет? Тогда почему же вы издеваетесь над другими людьми?
lager23 06 августа 2018 | 19:57
«Госмашина» бездушна и малоповоротлива, ручное управление Владимира вперемешку с оперативно-воровскими понятиями работает исключительно на кремлёвскую клептократию, что говорить, жизнь миллионов ничтожна на фоне сотен «небожителей»..
К сожалению, наряду с разграблением страны, это главный результат пустой путенской эпохи.