В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества
Об этом сообщает российское консульство в Нью-Йорке. По данным диппредставительства, двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один в Нью-Йорке, местонахождение еще одного пока неизвестно. Сейчас консульство добивается встречи с задержанными россиянами.
Комментарии8
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sagen 06 августа 2018 | 19:35
Раз диппредставительство добивается встречи, значит свои спалились. Деньги ГРУ или на другую подрывную деятельность. А то чего бы им с места в карьер. Сейчас и Маша нам чего-то спляшет, про беззаконие и государственный бандитизм.
gordy 06 августа 2018 | 19:52
@Сейчас консульство добивается встречи с задержанными россиянами.@
Трамп ничем помочь не может?
pro_hanov 06 августа 2018 | 19:36
Надеюсь, что это Путин. Медведев, Кудрин и Силуанов. Они ведь выводят золотой запас из страны в логово потенциального противника.
jedong 06 августа 2018 | 19:36
мид уже нацепил их групповое фото на аватарку в твиттере?
aleksandr39 06 августа 2018 | 19:38
Хоть США борется с российской коррупцией .
venmud 06 августа 2018 | 19:42
"Пионеры наших бьют."
pavel_svr 06 августа 2018 | 19:47
Отмывание денег, это чем занимался наш художник Серебренников.
Завтра, уверен, вся наша либеральная общественность, дружно за ребят заступится...
Ну где это видано, за такую мелочь - арестовывать?!?!
Они ведь не для себя.... старались, все ради искусства.
anemon 06 августа 2018 | 20:04
pavel_svr: Уже больше года доказать не могут то, о чем ты, мразь пригожинская, постишь. А ты - для чего стараешься?