В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества

Об этом сообщает российское консульство в Нью-Йорке. По данным диппредставительства, двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один в Нью-Йорке, местонахождение еще одного пока неизвестно. Сейчас консульство добивается встречи с задержанными россиянами.