Для нового концертного зала в парке «Зарядье» заказали инструменты на более чем 150 миллионов рублей. 14 роялей и 8 пианино общей стоимостью более 154 миллионов рублей получит новый столичный концертный зал «Зарядье».

8 сентября концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева концертный зал «Зарядье» откроется в одноименном столичном парке.