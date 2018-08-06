Для нового концертного зала в парке «Зарядье» заказали инструменты на более чем 150 миллионов рублей
Для нового концертного зала в парке «Зарядье» заказали инструменты на более чем 150 миллионов рублей. 14 роялей и 8 пианино общей стоимостью более 154 миллионов рублей получит новый столичный концертный зал «Зарядье».
8 сентября концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева концертный зал «Зарядье» откроется в одноименном столичном парке.
Комментарии9
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i_c_e 06 августа 2018 | 19:15
Вау! «Концерт для 14 роялей и 8 пианино!».
Но вообще правильно. В рояль больше влазит, чем в виолончель. Опять же унести не так просто.
vedma2017 06 августа 2018 | 19:32
i_c_e:
Я тоже сразу про виолончели подумала.
kir_pich_101 06 августа 2018 | 19:52
vedma2017: Зачем такой ассортимент?
Мне кажется, этой власти бубнов хватило бы...
gregor 06 августа 2018 | 19:17
Для нового концертного зала в парке «Зарядье» заказали инструменты на более чем 150 миллионов рублей
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А я и 86 % телевизионного растениеводства , согласны дать все 350 миллионов .. на инструменты , да хоть миллиард , жалко что ли ? Всё равно стибрят .
Ну не ВЕТЕРАНУ же ВОВ квартиру давать с удобствами ,в самом -то деле .
Или дрова старухе на зиму закупить ,что бы не замёрзла .... ? да никогда .
Это уже было вы не Россия , это не в менталитете .
airjeff 06 августа 2018 | 19:17
а пошто виолончелей нету? у нас один закупал для народа
volkov_25 06 августа 2018 | 19:20
Собянин там будет праздновать победу на выборах. А из роялей пьяные гости могут сделать испанские галстуки. Гитары то не купили. И на них будут стриптизерши танцевать. Все продумано.
yuri12 06 августа 2018 | 19:25
На рояле неудобно. Он скользкий. А пианино маловато.
myflash2000 06 августа 2018 | 19:44
Какие пустяки.. Вот виолончель Раллугина - это да!!
mumaras 06 августа 2018 | 19:55
Кому рояль в кустах, а кому новый (единственный) фонарь в деревню...