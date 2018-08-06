У спецкорра ЦУР пытались взять подписку о неразглашении после допроса по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР

У спецкорреспондента «Центра управления расследованиями» попытались взять подписку о неразглашении после допроса по делу об убийстве российской съемочной группы в Центральной Африке. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Канев.

Спецкорреспондент Центра управления расследованиями (ЦАР) Сергей Канев, которого допросили по делу о гибели российских журналистов в ЦАР, считает, что следствие «пустит все стрелы» на экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я подозреваю, что все стрелы будут пущены на Ходорковского, что он якобы послал людей на верную смерть и так далее», — сказал С.Канев.

Он добавил, что в ходе допроса следователя Игоря Золотова главным образом интересовало, кому принадлежала идея поездки в ЦАР, источники финансирования поездки и зарплаты журналистов. С.Канев отметил, что в Следственном комитете с него пытались взять подписку о неразглашении, однако он отказался ее дать.

Он также сказал, что следствие не исключает вызова на допрос бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ считают причастным к деятельности ЧВК «Вагнер».

31 появилась информация об убийстве в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Там они работали над совместным с ЦУР проектом, посвященным деятельности ЧВК «Вагнер».

Он добавил, что отказался подписывать документы о неразглашении.

Съемочная группа погибла в Центральноафриканской республике в конце июля. Завтра начнутся похороны.