У спецкорра ЦУР пытались взять подписку о неразглашении после допроса по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР
У спецкорреспондента «Центра управления расследованиями» попытались взять подписку о неразглашении после допроса по делу об убийстве российской съемочной группы в Центральной Африке. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Канев.
Спецкорреспондент Центра управления расследованиями (ЦАР) Сергей Канев, которого допросили по делу о гибели российских журналистов в ЦАР, считает, что следствие «пустит все стрелы» на экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я подозреваю, что все стрелы будут пущены на Ходорковского, что он якобы послал людей на верную смерть и так далее», — сказал С.Канев.
Он добавил, что в ходе допроса следователя Игоря Золотова главным образом интересовало, кому принадлежала идея поездки в ЦАР, источники финансирования поездки и зарплаты журналистов. С.Канев отметил, что в Следственном комитете с него пытались взять подписку о неразглашении, однако он отказался ее дать.
Он также сказал, что следствие не исключает вызова на допрос бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ считают причастным к деятельности ЧВК «Вагнер».
31 появилась информация об убийстве в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Там они работали над совместным с ЦУР проектом, посвященным деятельности ЧВК «Вагнер».
Он добавил, что отказался подписывать документы о неразглашении.
Съемочная группа погибла в Центральноафриканской республике в конце июля. Завтра начнутся похороны.
Комментарии11
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a_111111 06 августа 2018 | 19:14
ЦУР на вашу ЦАР....
olegleon 06 августа 2018 | 19:16
а с какой стати его допрашивали? из новости совсем непонятна эта ситуация.
djuga 06 августа 2018 | 19:19
olegleon: а с какой стати его допрашивали?
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Наверное, потому, что заказчиком фильма был ЦУР
luger_max_otto 06 августа 2018 | 20:00
Чтобы в очередной раз наехать на Ходорковского и отмазать путинский режим. Парню, видимо, придется перебраться в Европу.
А Хутина- на пуй.
aleksandr39 06 августа 2018 | 19:41
olegleon: Орхана убили типичные боевики как в ОПГ " днр -лугандон " только называются они ЧВК " Вагнер " .
valtameri 06 августа 2018 | 19:18
Наглая попытка заткнуть журналисту рот. Не хотите разглашать - не спрашивайте!
viktorova 06 августа 2018 | 19:53
Молодец, Канев, что не дал подписку! Пусть утрутся следаки.
satttana_perrrkele 06 августа 2018 | 19:23
Знаете почему говорить что Недимон тупой и дурак, Путин не образован, что Сечин подонок?
- Эти сведения составляют государственную тайну!
putin_itogy 06 августа 2018 | 19:38
бандиты в чекистских погонах, задристали...
Надо-же, и чекисты могут бояться..
buzukin1910 06 августа 2018 | 19:47
Подрывная нежелательная организация ЦУР с иностранным финансированием подлежит запрещению, а трудящиеся в ней агенты - соответствующему преследованию. В капиталистической Америке было бы именно так. Отчего в капиталистической России так не поступают? Капитализм так капитализм, закон так закон. Фтопку пятую колонну!
m_doc 06 августа 2018 | 19:55
Каневу светит статья 310. Разглашение данных предварительного расследования.
УК РФ.
Зачем этот дебил встаёт в позу, непонятно. Мало накосорезили...