ФБР США задержало четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег
ФБР США задержало четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщает консульство США, передает РИА Новости.
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ФБР США задержало четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщает консульство США, передает РИА Новости.
Комментарии6
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jetsam 06 августа 2018 | 19:09
всего четырех?
«Знак четырёх» (с)Артур Конан Дойль,
edyatel 06 августа 2018 | 19:10
Задерживать в США можно любого россиянина, там просто не может быть никого кто заработал деньги честным путем
jetsam 06 августа 2018 | 19:28
edyatel: а вот тут вы ошибаетесь - сигал. все честно.
novyrusich 06 августа 2018 | 19:28
edyatel: Вот этих будут спасать, потому как не свои они там деньги отмывали.
Посольство уже неделю в панике и требует обеспечить доступ.
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В сообщении диппредставительства в Twitter говорится, что россиян задержали в период с 1 по 3 августа.
Российские дипломаты заявили, что держат ситуацию на особом контроле.
Генконсульство уже послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным.
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Дурашка, ты российскую агентуру сливаешь.
seryj_wolk 06 августа 2018 | 19:20
Сейчас им промоют то, где у них раньше были совесть, честь и порядочность. С полным пансионом и длительное время.
haldey 06 августа 2018 | 19:30
Козырева за жопу схватили? Рассказывай, от куда деньги. Ты зачем, с-ка, Родину продал?