США восстанавливают санкции против Ирана
Вашингтон вновь вводит ограничения из-за нарушения условий «ядерной сделки».
Первый пакет санкций официально вступит в силу в ближайшую полночь по вашингтонскому времени (в Москве будет 7 утра вторника). Меры, в частности, коснутся приобретения Тегераном американских долларов, торговли золотом и другими драгметаллами, поставок алюминия, стали, угля, автомобилей, коммерческих пассажирских самолетов, программного обеспечения для управления индустриальными процессами и определенных сделок, связанных с иранским госдолгом. Кроме того, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции.
О выходе Вашингтона из соглашения с Тегераном по ядерной программе, заключенного в 2015 году, президент США Дональд Трамп объявил в мае. Он мотивировал это тем, что Иран по факту не соблюдает условий договора и снятие санкций привело к усилению «враждебной активности» на Ближнем Востоке. Компаниям, которые ведут дела с Ираном, было дано 90 дней, чтобы прекратить с ним связи. Вот этот срок и истекает завтра. Вторую часть санкций планируется восстановить в ноябре.
Остальные члены «шестерки» США не поддержали. Они заявили о намерении по-прежнему соблюдать условия сделки. Сегодня
Еврокомиссия сообщила, что ЕС будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.
Комментарии8
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olegleon 06 августа 2018 | 19:09
и какой идиот поверит в подпись США под договором теперь?
pavelmistery 06 августа 2018 | 19:29
olegleon: Российские псевдопатриоты верили в него, особенно из Госдумы ))
dmast79 06 августа 2018 | 19:36
pavelmistery: Пока что он не разочаровывает. Большего чем он, для усиления суверенитета России - не сделал даже сам Путин. ))
mk_portrait 06 августа 2018 | 19:51
olegleon: Ну, по крайней мере Иран не будeт более держать США за "полезного идиота" :)
hanter142 06 августа 2018 | 19:22
Расскажите об этом Украине..
seryj_wolk 06 августа 2018 | 19:23
Вчера в Иране уже были противоправительственные многолюдные выступления. Будущее Ирана, как впрочем и рфии, обещает быть интересным.
dmast79 06 августа 2018 | 19:27
seryj_wolk: "
Европейский союз подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний в Иране. В опубликованном на сайте ЕС совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании говорится о том, что ЕС сожалеет о восстановлении санкций Вашингтона в отношении Тегерана и считает необходимым сохраннить иранскую ядерную сделку.
Для защиты европейских компаний от влияния санкций США завтра, 7 августа, вступает в силу «блокирующий статут», который запрещает европейским компаниям соблюдать американские санкции и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе. Первоначально документ принят в 1996 году, когда ЕС защищал свои интересы на Кубе от санкций США."
Короче, евросоюз клал болт на эти санкции.
buzukin1910 06 августа 2018 | 19:41
Ясен пень, иранскому ядерному оружию - быть! Ну а там... Открытий чудных будет море...