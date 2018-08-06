США восстанавливают санкции против Ирана

Вашингтон вновь вводит ограничения из-за нарушения условий «ядерной сделки».

Первый пакет санкций официально вступит в силу в ближайшую полночь по вашингтонскому времени (в Москве будет 7 утра вторника). Меры, в частности, коснутся приобретения Тегераном американских долларов, торговли золотом и другими драгметаллами, поставок алюминия, стали, угля, автомобилей, коммерческих пассажирских самолетов, программного обеспечения для управления индустриальными процессами и определенных сделок, связанных с иранским госдолгом. Кроме того, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции.

О выходе Вашингтона из соглашения с Тегераном по ядерной программе, заключенного в 2015 году, президент США Дональд Трамп объявил в мае. Он мотивировал это тем, что Иран по факту не соблюдает условий договора и снятие санкций привело к усилению «враждебной активности» на Ближнем Востоке. Компаниям, которые ведут дела с Ираном, было дано 90 дней, чтобы прекратить с ним связи. Вот этот срок и истекает завтра. Вторую часть санкций планируется восстановить в ноябре.

Остальные члены «шестерки» США не поддержали. Они заявили о намерении по-прежнему соблюдать условия сделки. Сегодня

Еврокомиссия сообщила, что ЕС будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.