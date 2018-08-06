"Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян по делу об отравлении в Солсбери"

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Гардиан». Имена не называются. В Лондоне сомневаются, что Россия выдаст подозреваемых. Источник в британском правительстве в интервью газете отметил, что, похоже, это будет повторение ситуации с Литвиненко. После убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ в 2006-м году Великобритания назвала исполнителями преступления Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Лондон требовал их экстрадиции, но получил отказ.

Источник в службе безопасности сказал газете «Гардиан», что отравление Скрипалей было заказано ГРУ, а не ФСБ.

Собеседник издания добавил, что у ГРУ есть опыт в организации мести тем, кто предал ведомство.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в марте этого года.