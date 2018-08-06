Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян по делу об отравлении в Солсбери
Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Гардиан». Имена не называются. В Лондоне сомневаются, что Россия выдаст подозреваемых. Источник в британском правительстве в интервью газете отметил, что, похоже, это будет повторение ситуации с Литвиненко. После убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ в 2006-м году Великобритания назвала исполнителями преступления Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Лондон требовал их экстрадиции, но получил отказ.
Источник в службе безопасности сказал газете «Гардиан», что отравление Скрипалей было заказано ГРУ, а не ФСБ.
Собеседник издания добавил, что у ГРУ есть опыт в организации мести тем, кто предал ведомство.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в марте этого года.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
valtameri 06 августа 2018 | 19:03
Вот и два новых депутата в госдуру нарисовались.
romashka__ 06 августа 2018 | 19:10
Появятся новые Луговой и Ковтун.
antimalin 06 августа 2018 | 19:14
romashka__:
Я что-то не припомню, чтобы Англия депортировала в Россию кого-то из обвиняемых по запросу России.
Так что пусть забудут о депортацию в Англию российских граждан из России.
Пустые надежды кабинета лгуньи Терезы.
gordy 06 августа 2018 | 19:22
"Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян по делу об отравлении в Солсбери"
... и пришлют за ними Д. Бонда?
haldey 06 августа 2018 | 19:22
romashka__: Конституция России Статья 61 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
Это конечно Вами убогими никак не учитывается, подумаешь, какая то конституция РФ, там "хайли лайкли" от Терезы... Для Вас она конечно хозяйка, а нам она до лампочки)))
polba 06 августа 2018 | 19:26
haldey: Ну... Великобритания, на сегодняшний день, де-юре является абсолютной монархией и Конституции просто не имеет.
serhio_25__ 06 августа 2018 | 19:41
polba: ""является абсолютной монархией и Конституции просто не имеет. "" - авторитарный диктаторский режим. Надо демократию там наводить.
nowyyrusic 06 августа 2018 | 19:43
polba: Британская полиция идентифицировала участников покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, в результате которого погибла местная жительница. Daily Mail публикует подробную сводку того, что известно о преступлении.
Это была специальная миссия, осуществленная, как считает Британия, за 30 часов членами специального подразделения путинской военной разведки.
В группе было четыре человека, в том числе одна женщина. По утверждению британских властей, их задача была убить двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Два агента должны были доставить и применить отравляющее вещество «Новичок», а двое других были на подстраховке — на случай если их товарищи будут нездоровы или у них что-то пойдет не так.
Многочисленные источники в правоохранительных органах сообщают, что команда убийц, скорее всего, состояла из действующих или бывших агентов ГРУ, имена которых известны MI6.
4 марта в Солсбери Юлия Скрипаль и ее отец, двойной агент, были отравлены, а убийцы выбросили флакон из-под духов с остатками яда в Садах королевы Елизаветы в том же городе. Спустя несколько месяцев флакон нашли несчастные Дон Стерджесс и Чарли Роули.
Убийцы отправились в Хитроу, откуда они, по всей вероятности, 5 марта — через 30 часов после прибытия — улетели в Москву, не пользуясь обычным для шпионов кружным маршрутом с пересадкой в каком-либо аэропорту Средиземноморья, Скандинавии, Швейцарии или Турции.
В тот же день британская станция прослушивания, расположенная на Кипре, как предполагается, перехватила зашифрованное сообщение в Москву, в котором была фраза «посылка доставлена» и сообщалось, что «группа успешно вышла».
nowyyrusic 06 августа 2018 | 19:46
30 марта на борт самолета «Аэрофлота», приземлившегося в Лондоне, вошли британские пограничники для «обычного осмотра», но Daily Mail выяснила, что это тот самый самолет, на котором, вероятно, убийцы возвращались домой 5 марта.
Этот осмотр вызвал в России ярость, чиновники МИДа назвали это «вопиющей провокацией». Как сообщается, российское посольство в Лондоне было до такой степени обеспокоено, что срочно направило в Хитроу дипломатический персонал.
19 июля телеканал CNN сообщил, что полиция и секретные службы, изучившие больше 4000 часов видеозаписи с камер наблюдения в Солсбери и британских аэропортах, при помощи технологии распознавания лиц идентифицировали шпионов, которые теперь объявлены в розыск в связи с покушением на Скрипалей и убийством Дон Стерджесс.
Секретные агенты, сравнив их паспортные данные с теми, что были указаны в списке пассажиров коммерческого рейса, установили также «свежие имена», под которыми убийцы возвращались в Россию.
Завалили ребятки всю контуру. теперь опять и снова ....
Это уже полный писец пришел.
Да, как говорится, настоящее мастерство не пропьешь. Классно работают британцы
ura_russians 06 августа 2018 | 19:51
nowyyrusic: В тот же день британская станция прослушивания, расположенная на Кипре, как предполагается, перехватила зашифрованное сообщение в Москву, в котором была фраза «посылка доставлена» и сообщалось, что «группа успешно вышла».
—-
про будёновку, гармошку и банку тушёнки пропустили!
низачот!
vlabumur 06 августа 2018 | 19:59
haldey: конституция РФ,
++++++++++++++++++++++++++++++
И правильно согласен но отказ в выдаче гражданина РФ не означает, разумеется, освобождения его от ответственности, если он совершил за границей преступление, предусмотренное российским законодательством. В этом случае гражданин РФ будет наказан в соответствии с действующими в России законами.
ku111ku 06 августа 2018 | 19:04
На колени...и просите тогда уж...шишь им, а не Шарапова...
nowyyrusic 06 августа 2018 | 19:51
ku111ku: ПОКА ОНИ РАКОМ ПОСТАВИЛИ КРЕМЛИНОВ, И ВСТАВЛЯЮТ САНКЦИИ. ПРОСИТЬ ИМ НЕЧЕГО. ОНИ ТРЕБУЮТ.
НЕ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ.
Вот сегодня заводик закрылся в Карелии, санкции мать их, несколько тысяч человек без работы остались.
А им детей кормить.
А ты тут выпендриваешься.
Это тебя на колени поставили, а ты кукарекаешь.
jetsam 06 августа 2018 | 19:04
просто выполняют протокол - запросить, получить отказ, подшить к делу.
стандартная процедура.
olegleon 06 августа 2018 | 19:07
опять предложат поменять конституцию? или уже поумнели??
snikkersnepper 06 августа 2018 | 19:22
olegleon:
Ну, пока что, судя по предыдущему опыту, это скорее очередная дебильная утка - где-то рядом с обмазанной гречкой ручкой двери и пролетающими в вентиляцию БМВ боевыми дронами. Эхо плакало, кололось, но продолжало дословно цитировать всю дурь британских СМИ.
Расследует не правительство (и уж тем более не онанимные источники в нем), а Скотленд Ярд. Фамилий нет (еще не придумали?). Обоснований, естественно, нет (про доказательства я уже даже и не заикаюсь). Сразу идет напор на экстрадицию (которой предсказуемо никто не даст) даже без попытки договориться о допросе по типу как ВВП предлагал для хакеров (ведь допрос могут разрешить и тогда его придется проводить на самом деле). Про давно не существующее ГРУ и говорить надоело.
Короче говоря, оч-чень сильно удивлюсь, если это не очередной наброс на вентилятор, которым уже в самой Британии никто не верит (для смеха можно взять тамошние комменты и сравнить с эховскими).
snaker 06 августа 2018 | 19:43
snikkersnepper: (и уж тем более не онанимные источники в нем)
Оговорка по Фрэйду? Вы батенька, судя по всему онанист. А то, что вы хотели написать, пишется "аноним"
serhio_25__ 06 августа 2018 | 19:44
snikkersnepper: Т.е. Британия выдвигает заранее не выполняемые требования, чтобы оправдаться за проваленное расследование.
nowyyrusic 06 августа 2018 | 19:55
snikkersnepper: Дебил ты полуграмотный, а рассуждать берешься о том, в чем ни уха ни рыла не смыслишь.
"онанимные" говоришь? Ты с онанизмом перепутал, ты им постоянно занят.
prade 06 августа 2018 | 19:08
В Кремле требовали сотрудничества в расследовании. Вот и посмотрим, как там будут сотрудничать.
lnmanusnostras1 06 августа 2018 | 19:22
prade: прикидыааешься или всегда такой.. одаренный?
Какое слтрудничество, если они не предоставят никак доказательств, а просто укажут на двух людей, как любят говорить на эхе, для внутреннего пользования и для своих зрителей.
sagen 06 августа 2018 | 19:29
lnmanusnostras1: Не дано нам предвидеть будущее, Возможно придет время и Путин выдаст их так же, как Каддафи выдал тех, кто взорвал самолет.
jetsam 06 августа 2018 | 19:31
lnmanusnostras1: ну что вы. конечно, такие доказательства как
интервью карлоса, 800метровый су, распятый мальчик, "трупы несвежие были"
- конечно, таких англичане не предъявят, вы правы....
куда уж им до рф, освободившей тройную площадь Сирии в Сирии...
lnmanusnostras1 06 августа 2018 | 19:39
jetsam: у вас установлен откатился и пластинка заела.
jetsam 06 августа 2018 | 19:54
lnmanusnostras1: а по существу возразить имеем?
в методичке не прописано? дык, собственный включите.
buzukin1910 06 августа 2018 | 19:32
Дырку от бублика. И еще одну дырку от бублика. "Вжопу" пишется раздельно, а "нахрен" - слитно. Сосите черный чупа=чупс! Вот конспект ответной дипломатической ноты и готов :) Рецепт давно известен!
viktorova 06 августа 2018 | 19:46
buzukin1910: вы правы. Это нормальный стиль общения российского МИД. Можете гордится этими гопниками, портянки.
mikr 06 августа 2018 | 19:38
Россия может запросить экстрадицию Бориса Джонсна и Терезу Мэй. Основания вполне реальные - клевета и моральный вред, требующий материальной компенсации. А если откажутся, то создать трибунал и осудить Британию как страну-террориста.
pionerka Зинаида Сацкая 06 августа 2018 | 19:46
Съисть-то он съистьЮ да кто ж ему дасьть