Вместе с санкциями против российского госдолга американские сенаторы подготовили удар по госбанкам
Об этом пишет агентство Блумберг. В одном из предложений законопроекта говорится о необходимости запретить все операции с имуществом или долями в них в одной или нескольких российских финансовых организациях. Среди них названы Сбербанк, ВТБ, «Газпробанк» и «Россельхозбанк», занимающие первые места по размеру активов в банковской системе России.
Предложенные американскими сенаторами санкции в отношении Москвы уже начали влиять на Россию. На это обращает внимание Би-би-си. Рубль падает, а инвесторы продают российские гособлигации.
Комментарии31
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andreykochnev 06 августа 2018 | 18:33
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vezdehod 06 августа 2018 | 19:05
Весёлые времена ожидают Россию в ближайшие годы, особенно на её народе.
oleg_kievlyanin 06 августа 2018 | 18:38
Искандеры накаркали своим смехом.
dmast79 06 августа 2018 | 18:46
oleg_kievlyanin: Искандерам-то что? Их делают за рубли.
А вот любители финансовых спекуляций с валютой, пусть напрягаются. Их не жалко.
snikkersnepper 06 августа 2018 | 18:53
dmast79:
Нечем там спекулировать. "Рубль упал" на астрономические 30 копеек. Эхо упорно старается подправить реальность под свое представление о ней. Они еще в пятницу писали про упавший рубль, хотя он в тот день (сразу после объявления санкций) вырос и к доллару, и к евро.
Просто не надо пытаться найти какую-либо связь между ЭМ и реальным миром. И все будет нормально.
dmast79 06 августа 2018 | 18:57
snikkersnepper: Просто наши банкиры любили делать денежки на разных махинациях на мировом финансовом рынке. А должны финансировать экономику России.
rampa 06 августа 2018 | 19:04
snikkersnepper: да "вырос" в пятницу. Открылся 63,027 закрылся 63,983.
Сегодня открылся с гапом 62,478 на сейчас 63,550 И это несмотря на растущую сегодня нефть. Ты хоть на графики смотри, потом пиши )))
snikkersnepper 06 августа 2018 | 19:49
rampa:
На графики и смотрю. Прямо с сайта Moex. Хотя доллар в пятницу и на Форексе ухитрился упасть.
Кстати, курс доллара сейчас такой же как и 19 июля.
ura_123 06 августа 2018 | 19:06
snikkersnepper: Рубль упал... Это называется тенденция.
dmast79 06 августа 2018 | 19:16
ura_123: Странная тенденция - с 2014 все падает и падает... но никак не упадёт.
72 за бакс в конце 2014, и 63 - три с половиной года спустя.
ura_123 06 августа 2018 | 19:19
dmast79: А до 14 года сколько стоил,напомни.
dmast79 06 августа 2018 | 19:31
ura_123: Столько же, сколько в 2003 - что крайне странно.
Рублёвая инфляция была, а доллар стоял на месте.
Итог - сильно переоценённый рубль, стагнация производства из за дешевизны импорта. Ну а как нефть подешевела, то само собой надо было девальвировать.
Кстати, гривна с начала 2014 упала в 3,5 раза. Без санкций, без зависимости от нефти, с отпадением "дотационных регионов".
i_c_e 06 августа 2018 | 19:26
dmast79: А что так выборочно про «конец» 2014? Тогда уж про февраль 2016 — 77. В августе 2014 36 был. Может, подрос малость, всё-таки?
olegleon 06 августа 2018 | 19:34
i_c_e: а может тогда сравнить с 2000 годом. и насколько упал за 18 лет и какая была инфляция за эти 18 лет?
i_c_e 06 августа 2018 | 19:53
olegleon: Пургу-то зачем нести. Может, с 1913 уж сразу? Очевидно же, что последнее падение примерно вдвое связано с Крымом/Донбассом, и произошло это в 2014 г. Моя бюджетная ставка не выросла, как и суточные и прочее выплачиваемое мне. А вот что я плачу в стране, в рублях (которые и получаю) удивительным образом как если в доллары переводить надо.
nostradam 06 августа 2018 | 19:05
dmast79: А вы уверены, что за рубли? В частности, электроника?
yralez 06 августа 2018 | 18:38
А который из них государственный банк ?
По банкам ОПГ, вот как правильно.
tks 06 августа 2018 | 18:46
yralez: известно который: ЗАО АКБ "Российская Федерация"...
dmast79 06 августа 2018 | 19:23
tks: В мире только один госбанк - это ФРС США. Авторы законопроекта - кучка выживших из ума кретинов типа Маккейна, запросто могут не понимать последствий такого решения для дальнейшего имиджа США как надежного места финансовых вложений (в госдолг и т. п.). Переход на расчёты в национальных валютах это же не гуд, равно как и контр-санкции против проводников американских интересов.
tks 06 августа 2018 | 18:44
Клином красным трампизма бьётся коричневый путизм!
i_c_e 06 августа 2018 | 18:46
Писец. Ещё на четверть рубль просядет, а цены, соответственно, поднимутся.
Вот так пытаешься зарабатывать, вроде только что отложится — и опять всё псу под хвост.
Нет, конечно, это пиндосы виноваты. Наши-то к ним со всей душой, о народе думая Крым присоединяют, мосты сторят, а эти гады давят и давят. Я вот только не понял — вроде говорили, что никаких долгов у России давно нет — что-то не досчитали?
lenin3 06 августа 2018 | 19:33
i_c_e: ну-у,дык,перед своим народом у России точно долгов нет,когда все сбережения сгорели в"лихие 90-е".Вот с ,тех пор долгов и нет,пытается Россия их просто не делать,типа,не должна своему народу ничего.Вот только народ должен...
aleks50 Алексей Клубников 06 августа 2018 | 18:53
Как бы не прохудились кошельки Вовины.
volkov_25 06 августа 2018 | 18:59
Глупые сенаторы, поднимают российскую экономику не по дням а по часам.
koleg197 06 августа 2018 | 18:59
та и пох
volkov_25 06 августа 2018 | 19:02
koleg197: +1000
ramun 06 августа 2018 | 19:08
ХА-ХА!!!
Или уже не ХА-ХА?
Так или иначе вы держитесь.Нам будет интересно посмотреть.
dmast79 06 августа 2018 | 19:33
ramun: Для защиты европейских компаний от влияния санкций США завтра, 7 августа, вступает в силу «блокирующий статут», который запрещает европейским компаниям соблюдать американские санкции и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе. Первоначально документ принят в 1996 году, когда ЕС защищал свои интересы на Кубе от санкций США.
В отношении России будет аналогично, поверь. Европе все эти американские закидоны тоже поперёк горла.
Посмеемся когда Поток в Германию мимо 404 пойдёт ...
hastur 06 августа 2018 | 19:09
Только выигрываем от этого.
Псс... А может 20% это мало?
riots 06 августа 2018 | 19:15
Терпение и терпимость это не одно и тоже. Кремль воспитал народ-терпил.
ed10075 06 августа 2018 | 19:19
Санкции применяют в отношении воровской верхушки, но клептократы оборачивают их против народа повышением пенсионного возраста, увеличением НДС, повышением коммунальных тарифов и прочей хренью.