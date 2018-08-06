Вместе с санкциями против российского госдолга американские сенаторы подготовили удар по госбанкам

Об этом пишет агентство Блумберг. В одном из предложений законопроекта говорится о необходимости запретить все операции с имуществом или долями в них в одной или нескольких российских финансовых организациях. Среди них названы Сбербанк, ВТБ, «Газпробанк» и «Россельхозбанк», занимающие первые места по размеру активов в банковской системе России.

Предложенные американскими сенаторами санкции в отношении Москвы уже начали влиять на Россию. На это обращает внимание Би-би-си. Рубль падает, а инвесторы продают российские гособлигации.