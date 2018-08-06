Президент США подписал указ о восстановлении санкций против Ирана
Вашингтон, в частности, возобновляет ограничения против госдолга Тегерана и его национальной валюты. В администрации президента США уточнили, что также с завтрашнего утра будут восстановлены санкции, связанные с торговлей металлами и покупкой правительством долларов.
Комментарии1
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perestarok 06 августа 2018 | 18:38
"Президент США подписал указ о восстановлении санкций против Ирана"
Вот и верьте после этого США.