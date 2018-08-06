Суд будет заниматься разделом имущества артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна в закрытом режиме

Таким образом было удовлетворено ходатайство истца – в данном случае Степаненко, — которая считает, что в данном случае необходимо сохранить неприкосновенность частной жизни. Сторона ответчика это поддержала.

Ранее сообщалось, что Степаненко требует взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества. В свою очередь, Петросян подал супруге встречный иск о расторжении брака.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что его клиент готов поделить все имущество поровну.

Жорин опроверг информацию о том, что Елена Степаненко требует от Петросяна авторские права на все совместное творчество.