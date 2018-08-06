Минэкономразвития предлагает увеличить тарифы ЖКХ из-за роста налога на добавленную стоимость
Напомним, что он вырос с 18 до 20% с 1-го января.
В пресс-службе ведомства Известиям сказали, что повышение тарифов поможет покрыть убытки ресурсоснабжающих организаций.
Ранее с аналогичным предложением в правительство обратилась ассоциация «ЖКХ и городская среда».
Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на коммунальные платежи повышение НДС. Это неприятно, но разумно, так как ЖКУ ничем не отличаются от других облагаемых налогом услуг. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» выказал экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев уже заявил, что опасаться резкого роста цен за ЖКХ не стоит.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 06 августа 2018 | 18:30
И за это спасибо Вове путину.