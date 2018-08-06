Полиция проверила базу сообщений и не нашла жалоб на М. Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют троих его дочерей

Полиция в Москве проверила базу сообщений за 16 лет и не нашла жалоб на Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют троих его дочерей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУВД.

Между тем, сестры переведены в следственный изолятор №6. Они переживают, что их разлучили, — рассказал в эфире Эха ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Напомним, сестры убили своего 57-летнего отца 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. В ходе предварительного допроса девушки признали свою вину, заявив, что отец в течение долгого времени доставлял им «моральные страдания».