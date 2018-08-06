Пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич рассказала, что ее пыталась завербовать ФСБ

Пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич рассказала, что ее пыталась завербовать Федеральная служба безопасности. По ее словам, сотрудник ФСБ пришел к ней домой с букетом цветов и предложил стать информатором.

Наталья Грязневич находилась в своей московской квартире, когда раздался дверной звонок. В глазок она увидела мужчину лет 45 с букетом цветов, рассказала пресс-секретарь «Открытой России» в своем блоге. Когда она открыла и попыталась выяснить, кто он и откуда у него этот адрес, которой практически никто не знает, мужчина предложил ей продолжить беседу в кафе. Там, по словам Грязневич, не предъявляя документов, он признался, что работает в ФСБ, и предложил ей «дружить» — то есть встречаться раз в неделю и рассказывать о своей работе: встречах и поездках, особенно зарубежных. В разговоре мужчина намекал на то, что если она согласится на их условия, ей будет гарантирована безопасность — в противном случае «дальше все будет только хуже». Он также обещал Грязневич, что она сможет построить карьеру в случае, если пойдет на сотрудничество. «С нами Вы можете забраться высоко, а так Вас ничего хорошего не ждет», — цитирует она слова мужчины. Грязневич от предложения отказалась. Предполагаемый сотрудник ФСБ, по ее словам, дал понять, что огласка этого разговора может ей навредить. Грязневич уверена, что она не единственная, с кем провели такую беседу. Женщина опасается, что сотрудники ФСБ могут повторить свой визит к ней.

В конце июля Наталью Грязневич допросили в Следственном комитете по делу ЮКОСа. Почти три года назад в рамках этого же дела в ее квартире, а также у других сотрудников «Открытой России» прошли обыски. Напомним, что организацию создал Михаил Ходорковский – фигурант этого дела.

Радиостанция «Эхо Москвы» не располагает комментариями ФСБ. Полностью блог Натальи Грязневич можно прочитать на сайте echo.msk.ru