Российская велосипедистка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство
Она будет выступать за Узбекистан.
Ольга Забелинская – спортсменка уникальная. Она возвращалась в седло после рождения детей, увозила медали с двух последних Олимпийских игр. А в минувшем сезоне стала совмещать выступления на шоссе и треке. Причем, на Чемпионате России в прошлом году взяла золото в гонке по очкам.
О причинах, по которым гонщица решила сменить спортивное гражданство, сама Забелинская говорить не хочет. Однако, по ее словам, активно готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов. Ранее 38-летняя спортсменка получила паспорт с Гражданством Узбекистана.
Напомним, что помимо серебра в индивидуальной гонке в Рио-де Жарейро, в активе Забелинской две бронзы Олимпиады в Лондоне.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
askol2016 06 августа 2018 | 18:29
В России почти все дороги в ухабах и выбоинах, велосипедистам тренироваться негде! А те дороги, что более-менее хорошие, все платные - разоришься, если везде платить...
pravdatut 06 августа 2018 | 18:31
Почему только спортивное гражданство? Перед этим три биатланистки уехали в Киев.