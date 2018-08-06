Российская велосипедистка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство

Она будет выступать за Узбекистан.

Ольга Забелинская – спортсменка уникальная. Она возвращалась в седло после рождения детей, увозила медали с двух последних Олимпийских игр. А в минувшем сезоне стала совмещать выступления на шоссе и треке. Причем, на Чемпионате России в прошлом году взяла золото в гонке по очкам.

О причинах, по которым гонщица решила сменить спортивное гражданство, сама Забелинская говорить не хочет. Однако, по ее словам, активно готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов. Ранее 38-летняя спортсменка получила паспорт с Гражданством Узбекистана.

Напомним, что помимо серебра в индивидуальной гонке в Рио-де Жарейро, в активе Забелинской две бронзы Олимпиады в Лондоне.