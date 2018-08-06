Великобритания намерена запросить у России экстрадиции двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности. Имена подозреваемых не называются. В публикации отмечается, что следователи сумели восстановить все передвижения этих людей с момента их прибытия в Великобританию и до того, как они покинули страну.

Напомним, Лондон считает, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия. Москва обвинения отвергает.