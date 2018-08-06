Великобритания намерена запросить у России экстрадиции двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери
Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности. Имена подозреваемых не называются. В публикации отмечается, что следователи сумели восстановить все передвижения этих людей с момента их прибытия в Великобританию и до того, как они покинули страну.
Напомним, Лондон считает, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия. Москва обвинения отвергает.
Комментарии14
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yralez 06 августа 2018 | 18:24
А мы им дурочку запустим......машку.
По Райкину.
danko_vibla 06 августа 2018 | 18:28
yralez: надо им выдать бабку данко1 по бартеру.
yechomazy_etnopomoyka 06 августа 2018 | 18:36
" Имена подозреваемых не называются. "----------- А зачем их называть? И так каждая рукопожатая гнида эти имена знает: Путин и Путин.
sagen 06 августа 2018 | 18:40
yralez: Этих они точно не выдадут, скорее отравят. Одного Лугового в Думе хватает.
neyexo 06 августа 2018 | 18:27
Их здесь нет!
klukvik 06 августа 2018 | 18:27
"своих" не выдаем, спец. по полонию Луговой подтвердит.
alex_d 06 августа 2018 | 18:35
klukvik: а кто выдаёт? есть хоть одна страна в мире, которая выдаёт своих граждан в другую?
вообще - существует ли предел поддержки местными комментаторами западного бреда? или какую бы чушь оттуда ни озвучили, независимо ни от чего, это тут же будет горячо одобрено здесь?
parasuk_ 06 августа 2018 | 18:27
Нравится мелкобритам когда их на хер посылают. И когда только привыкнуть успели :)
testmeter 06 августа 2018 | 18:35
parasuk_: А великопарашенцам нравится все больше в дерьмо погружаться и этим дерьмом гордиться
i_c_e 06 августа 2018 | 18:36
А они «не нарушали закон на территории РФ». Потому «экстрадиции не подлежат». И вообще, пусть сначала предоставят все материалы следствия, откажутся в обвинениях по Боингу, закроют дело Литвтненко, да, и ещё санкции пусть снимут. А потом «посмотрим», но всё-равно «экстрадиции не подлежат». И ещё, чтобы у них там на наших не было, мы не видели конечно, но знаем — «безосновательно». Типичная «русофобия».
Даже интересно, этих двоих сразу в Думу возьмут, или до «выборов» потерпят?
volkov_25 06 августа 2018 | 18:37
Насмешили. Героев России и будущих депутатов госдумы не выдают.
na555 06 августа 2018 | 18:37
Запишут в лдпр.
gregor 06 августа 2018 | 18:38
Они депутаты уже , от партии ЛДПР .. .... там половина таких ,а в едроссии 90 % беглых от правосудия . А кто уже попался ,тех в совет федерации направляют ,сенатором .
popyas 06 августа 2018 | 18:41
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