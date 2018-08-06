Киев намерен полностью прекратить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией

Об этом сегодня объявил министр инфраструктуры страны. На это негативно отреагировали в Госдуме.

Власти Украины, похоже, намерены ещё более отдалиться от России. Следом за самолётами, которые перестали три года назад летать в нашу страну — теперь та же участь ждёт поезда. Сейчас к нам ездят только составы из Киева, Львова и Хмельницкого. Единственный российский поезд через Украину идёт транзитом из Москвы в Кишинёв. Однако теперь Киев хочет полностью закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Такими планами в эфире телеканала 1+1 поделился министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновник лаконично ответил на один из вопросов телезрителей. Он интересовался о возможном увеличении поездов на маршруте Львов-Москва. Слова министра стали неожиданностью для телеведущих. Они не поинтересовались у Омеляна, когда и как это произойдёт.

Украинские власти, по данным газеты «КоммерсантЪ», ещё в июле прошлого года собирались полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Издание писало, что такое решение лоббируют чиновники, к ним прислушивается и президент Порошенко. Однако в компании Украинская железная дорога опровергли закрытие железнодорожного сообщения. Спустя пару месяцев российские товарные составы стали на регулярной основе ходить в обход Украины. А следом за ними и пассажирские поезда южного направления, которые до этого проезжали по Луганской области, дважды пересекая госграницу. Москва отреагировала на решение украинских властей, озвученное сегодня.Такие действия Киева сильнее всего скажутся на грузовых перевозках, уверены в думском комитете по международным делам. И для национальной экономии Украины потеря обернётся не одной гривной. В комитете назвали предлагаемую меру продолжением антироссийской риторики.

В свою очередь, премьер-министр Украины Гройсман посоветовал гражданам страны меньше потреблять газ, чтобы топливо не нужно было закупать в России.