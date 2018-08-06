"Российские и американские сенаторы пытаются наладить контакт"

Сегодня в Совете Федерации состоялась встреча с республиканцем Рендом Полом. По словам главы международного комитета верхней палаты парламента Константина Косачева, проблем во взаимоотношениях накопилось много.

Контакты между российскими и американскими сенаторами будут продолжаться, — на это надеется Ренд Пол.

Международные комитеты Совета Федерации и Сената США могут встретиться до промежуточных выборов в США в ноябре.