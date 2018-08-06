Российские и американские сенаторы пытаются наладить контакт
Сегодня в Совете Федерации состоялась встреча с республиканцем Рендом Полом. По словам главы международного комитета верхней палаты парламента Константина Косачева, проблем во взаимоотношениях накопилось много.
Контакты между российскими и американскими сенаторами будут продолжаться, — на это надеется Ренд Пол.
Международные комитеты Совета Федерации и Сената США могут встретиться до промежуточных выборов в США в ноябре.
Комментарии5
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gordy 06 августа 2018 | 18:19
"Российские и американские сенаторы пытаются наладить контакт"
Посмотреть друг другу в глаза и увидеть чужую душу?
stalin_vsegda_zhiv 06 августа 2018 | 18:32
Похоже, что американский сенат умеет играть в "злого и доброго следователя".
neyexo 06 августа 2018 | 18:20
не сенаторы, а 1+1 сенатор, которые почти равны 1
Когда приехал неделю назад первый сенатор, этот Рэнд Пол высказывал одобрение.
Больше ехать некому.
sasass 06 августа 2018 | 18:22
Надежды на Матвиенко нулевые - тут трубы БУ не помогут...
klukvik 06 августа 2018 | 18:31
это легко - дома в Майами по соседству!