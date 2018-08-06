Убитые в ЦАР российские журналисты посмертно получили премию проекта «Редколлегия» за мужество в профессии

Убитые в Центральноафриканской республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко посмертно получили премию проекта «Редколлегия» за мужество в профессии.

Подробности «Эху Москвы» рассказал член жюри премии Сергей Пархоменко.

Премию в 10 тысяч долларов поделили на три семьи, уточнил Сергей Пархоменко.

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

Следственные мероприятия с телами погибших в ЦАР журналистов могут быть завершены уже сегодня, и тогда похороны пройдут завтра. Об этом «Эху Москвы» рассказал друг Орхана Джемаля, журналист Максим Шевченко.

Он также сообщил, что при транспортировке тел было утеряно свидетельство о смерти Орхана Джемаля, а без этого документа похороны невозможны.

Российский МИД восстанавливает документы, утерянные при перевозке тел погибших в ЦАР журналистов. Документы, скорее всего, были потеряны по вине компании-перевозчика, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова:

«Тела были доставлены, это было сделано регулярным рейсом. К сожалению, в том числе в ходе перевозки, которая осуществлялась не российским перевозчиком, а регулярными рейсами другой зарубежной авиакомпанией, не все документы дошли. Сейчас восстанавливаем документы».

Тела погибших россиян были обнаружены в Центральноафриканской республике 30 июля. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко отправились туда для съемок документального фильма. По версии МИД, россияне были убиты группой неизвестных, которые пытались их ограбить.