Убитые в ЦАР российские журналисты посмертно получили премию проекта «Редколлегия» за мужество в профессии
Убитые в Центральноафриканской республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко посмертно получили премию проекта «Редколлегия» за мужество в профессии.
Подробности «Эху Москвы» рассказал член жюри премии Сергей Пархоменко.
Премию в 10 тысяч долларов поделили на три семьи, уточнил Сергей Пархоменко.
Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.
Следственные мероприятия с телами погибших в ЦАР журналистов могут быть завершены уже сегодня, и тогда похороны пройдут завтра. Об этом «Эху Москвы» рассказал друг Орхана Джемаля, журналист Максим Шевченко.
Он также сообщил, что при транспортировке тел было утеряно свидетельство о смерти Орхана Джемаля, а без этого документа похороны невозможны.
Российский МИД восстанавливает документы, утерянные при перевозке тел погибших в ЦАР журналистов. Документы, скорее всего, были потеряны по вине компании-перевозчика, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова:
«Тела были доставлены, это было сделано регулярным рейсом. К сожалению, в том числе в ходе перевозки, которая осуществлялась не российским перевозчиком, а регулярными рейсами другой зарубежной авиакомпанией, не все документы дошли. Сейчас восстанавливаем документы».
Тела погибших россиян были обнаружены в Центральноафриканской республике 30 июля. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко отправились туда для съемок документального фильма. По версии МИД, россияне были убиты группой неизвестных, которые пытались их ограбить.
Комментарии1
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sasass 06 августа 2018 | 18:25
Власть почему-то и не думает ничем наградить своих настоящих героев...