Сильный взрыв прогремел сегодня неподалеку от аэропорта итальянской Болоньи
Это произошло после аварии с участием грузовика, перевозившего горючие вещества. По последним данным, два человека погибли, не менее 60-ти пострадали.
Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги. В результате загорелись автомобили на стоянке, некоторые из них также взорвались.
В аэропорту Болоньи говорят, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.
Комментарии1
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natriichloridi 06 августа 2018 | 18:36
Вранье! В цивилизованной Европе не могут сгореть 60 человек.