Сильный взрыв прогремел сегодня неподалеку от аэропорта итальянской Болоньи

Это произошло после аварии с участием грузовика, перевозившего горючие вещества. По последним данным, два человека погибли, не менее 60-ти пострадали.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги. В результате загорелись автомобили на стоянке, некоторые из них также взорвались.

В аэропорту Болоньи говорят, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.