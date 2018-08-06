В Барнауле началось рассмотрение уголовного дела против местной жительницы, которую судят за картинки во «ВКонтакте»

В Барнауле сегодня началось рассмотрение уголовного дела против местной жительницы, которую судят за картинки во «ВКонтакте». Женщину обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

К 23-летней Марии Мотузной пришли домой с обыском утром 8 мая. У нее изъяли компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос. Там ей показали скриншоты мемов о чернокожих и на религиозную тему, сохраненных несколько лет назад на странице «ВКонтакте». По словам девушки, она была напугана и признала вину. При этом, как она утверждает, госадвокат никак ей не помогла и не разъяснила права. Судебная экспертиза нашла в изображениях «выражение неуважения обществу» и «унижение представителей негроидной расы». Мотузную отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

За последнее время стало известно сразу о трех аналогичных уголовных делах в Барнауле. Они не только выглядят однотипными, но даже оскорбившимися свидетелями там выступают одни и те же люди — студентки алтайского филиала Российской академии народного хозяйства Дарья Исаенко и Анастасия Битнер.

Кстати другие фигуранты «экстремистских» дел Даниил Маркин и Андрей Шашерин пришли сегодня в суд поддержать Марию.

На первом заседании подсудимая отказалась от ранее данных признательных показаний и явки с повинной. Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» ее адвокат Роман Ожмегов.

Мотузная попросила изменить порядок рассмотрения дела с особого на общий, поскольку ей не были разъеснены ее права, а также отказалась от госадвоката, и попросила привлечь к защите общественного деятеля, кандидата в губернаторы Алтайского края Виктора Рау. Судья Сергей Трушкин удовлетворил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела. В допуске к защите Рау было отказано. Сейчас интересы Мотузной представляют адвокаты международной правозащитной группы «Агора» Роман Ожмегов и Алексей Бушмаков. Кстати, последний защищал видеоблогера Руслана Соколовского, которого обвиняли по тем же статьям, что и Мотузную. По мнению Бушмакова, процесс может затянуться из-за неявки свидетелей. На оправдательный приговор адвокаты и сама подсудимая не рассчитывают.

Следующее заседание пройдет 15 августа, на него вызовут свидетелей.

Компания Мейл.ру выступила против уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях. В специальном заявлении говорится, что все несправедливо осужденные должны быть амнистированы, поскольку очень часто действия правоохранительных органов не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях оказывается немотивированно-жесткой.

Мейл.ру владеет, в частности, соцсетью ВКонтакте, против пользователей которой возбуждается большинство подобных дел.

Требование «Mail.ru Group» амнистировать осужденных за лайки и репосты в соцсетях вызвано желанием защитить свой бизнес. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Илья Пономарев.

«Дело в бизнесе. И «Mail.Ru» и «Яндекс» — публично торгуемые компании и подобные вещи снижают их стоимость. Надо показывать инвесторам, что они борются за стоимость компаний для своих акционеров и менеджмент не помогает государству дальнейшим образом снижать курс акций», — сказал И.Пономарев.

Он также добавил, что количество уголовных дел, возбуждаемых в связи с действиями в соцсетях, можно было бы снизить посредством внутренней фильтрации контента, но, по его словам, это вызовет недовольство пользователей.

Депутат Сергей Шаргунов считает, что заявление «Mail.Ru Group» об амнистии осужденных за лайки и репосты в соцсетях говорит о наличии сил, готовых повлиять на реформирование 282 ст. УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Заявление «Mail.Ru Group» — это весточка, что есть силы, готовые повлиять на государство, чтобы оно оказалось готово к реформированию 282 статьи», — сказал депутат.

По его словам, «чем больше разных сил и сторон будет высказываться по этому поводу», тем больше шансов на то, что удастся сделать что-то для «очеловечивания этой бесчеловечной статьи».

С.Шаргунов добавил, что от этой статьи нужно избавляться, так как она «угрожает десяткам миллионам человек, то есть всем тем, кто пользуется интернетом».

Пользователи интернета могут свободно выражать свое мнение, никто их за это арестовывать не будет. Так ранее сказал президент России Владимир Путин.

Он добавил, что контролировать ограничения в сети должно общество, а не какое-то министерство или ведомство.