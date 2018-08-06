Сотрудники журнала «Форбс» отказались сдавать материалы в сентябрьский номер из-за задержки зарплаты
Об этом пишет сайт «Медуза» со ссылкой на интернет-ресурс «Открытые медиа». Его источники в журнале рассказали, что зарплата должна была прийти еще неделю назад. Отказываясь сдавать тексты, сотрудники пытаются повлиять на издателя. Один из источников отметил, что владелец русской версии «Форбс» Александр Федотов пытается использовать задержку зарплаты, чтобы зачистить журнал от недовольных. По его мнению, Федотов делает это для нового главного редактора Андрея Золотова, не имеющего опыта работы в бизнес-журналистике.
Комментарии4
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ua_bank 06 августа 2018 | 17:36
Зарплата? Это бред и наследие совка. Либерастные СМИ должны работать на голом энтузиазме без всяких зарплат!
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 17:41
Что Утка Дональд зарплату не перечислил! Задолбать поганую Омэрику по самые томаты!
zemljanka 06 августа 2018 | 18:01
Молодцы!
lion64__2 06 августа 2018 | 18:09
Кому нужны эти гей-журнатуты, кроме кучки демшизы с либерастами? Не будет этой пачкотни и хорошо.