Сотрудники журнала «Форбс» отказались сдавать материалы в сентябрьский номер из-за задержки зарплаты

Об этом пишет сайт «Медуза» со ссылкой на интернет-ресурс «Открытые медиа». Его источники в журнале рассказали, что зарплата должна была прийти еще неделю назад. Отказываясь сдавать тексты, сотрудники пытаются повлиять на издателя. Один из источников отметил, что владелец русской версии «Форбс» Александр Федотов пытается использовать задержку зарплаты, чтобы зачистить журнал от недовольных. По его мнению, Федотов делает это для нового главного редактора Андрея Золотова, не имеющего опыта работы в бизнес-журналистике.