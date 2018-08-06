Z Архив новостей новости
5 27 6 2178
17:30, 06 августа 2018

Председатель Союза пассажиров РФ: РЖД при прекращении железнодорожного сообщения с Украиной потеряет только один поезд

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Он уточнил, что речь идет о поезде Москва-Кишинев, который следует по территории Украины. Остальные составы, по его словам, формируются на украинской стороне. Председатель союза также добавил, что возможная отмена железнодорожного сообщения между Россией и Украиной будет на руку Белоруссии, которая сможет увеличить объем транзитных перевозок.
О том, что власти Украины рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией, сегодня сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ua_bank 06 августа 2018 | 17:33

Хохлы во всей красе. Уши отморозят назло бабушке. Главное сейчас не мешать им.

ostapbey 06 августа 2018 | 17:40

ua_bank: бабушке??
Ийо маййио!!!
Неужто подвергся кастрации твой лилипут?
Стал бабушкой??
Даже??

ua_bank 06 августа 2018 | 18:09

ostapbey: Люблю на ЭМ хохлов подрючить. Я знал, что кто-нибудь из свиномордых клюнет. 11.80 это конечно мелочь, а всё равно приятно.

novyrusich 06 августа 2018 | 17:48

ua_bank: Ешкин кот, оказфывается и такой

novyrusich 06 августа 2018 | 17:52

Я настолько охренел, узнав о напличии такого "Солюза", что даже коммент сорвался.
Это надо же такую синекуру придумать.
И этот бездельник еще что-то вякает? Ну и ну.

parasuk_ 06 августа 2018 | 18:13

novyrusich: Кстати, этот янков упертый яблочник. Либерашки любят сбиваться в кучки-союзы

novyrusich 06 августа 2018 | 18:30

parasuk_: ты спутал, бандеровец, издалека тебе не видно.
Это пидариоты любят ходить строем. Понял?
Запомни, пидариоты всегда ходят строем.
А то ты в своих бандеровских схронах совсем одичал.

skuull 06 августа 2018 | 17:39

Молдаване и укрогастеры будут больше платить Беларуси вот и всё. Но хохлотролли всё равно сейчас оближут задницы гройсманов)

ostapbey 06 августа 2018 | 17:42

skuull: на чем федерасы россии будут форточку продувать??
Вот Кобзон к примеру был авиапассажиронепригоден со своим полипом в месте, которымом он еще и поет??.
Кроме утех даже..

romantik56 06 августа 2018 | 17:42

Что-то раньше не приходилось слышать о такой должности... Интересно звучит.

neyexo 06 августа 2018 | 18:00

romantik56:
Тогда я председатель союза граждан РФ

antimalin 06 августа 2018 | 18:09

romantik56: Что-то раньше не приходилось слышать о такой должности... Интересно звучит.
////

Да, бывает интересно.
К примеру, в Канаде существует такая организация как Союз канадских украинцев, или примерно такое название.
Не суть важно, как это в Канаде называется.
У них там даже председатель есть и свои органы исполнительные.
Борются в Канаде за Украину.
Но в Неньку возвращаться почему-то не торопятся эти украинские патриоты.

moisha_sekilman 06 августа 2018 | 17:44

Гыыы Москва потеряет лишь один поезд! Да Москва нечего не потеряет, а вот каклы батрачищие в РФ будут добираться до места заработка на ишаках от презика Педи Пидаршенко!

ostapbey 06 августа 2018 | 17:46

. Около трёх веков назад Пётр первый открывал для дремучей тогда России окно в Европу. К сожалению, но ты для Европы оказался дремуч и на втором десятке лет века двадцать первого. Тебе малому смертному федерасу, для того, чтобы познакомиться с сегодняшней Европой окна не надо – достаточно малюсенькой форточки.
Под гимностеркой Путина.
Даже..

parasuk_ 06 августа 2018 | 18:06

ostapbey: А в позопрошлом году глупые хохлы обещали протоптать караванную тропу в китай в обход России. До сих пор блудят по казахским степям :)

ostapbey 06 августа 2018 | 18:36

parasuk_: один бродишь? Или и пару свою сукуу прихватыывваешь??
Даже?

oneoretwo 06 августа 2018 | 17:47

...г-н янков, напомните-ка, когда и на каких это выборах вас выбрали пассажиры...

parasuk_ 06 августа 2018 | 17:49

Сначала украинцам запретили пользоваться системами переводо. Хитрые зробитчане начали прятать деньги в задницу. Чем ответят прижимистые потомки протоукров на новую инициативу омеляна?

ostapbey 06 августа 2018 | 18:33

parasuk_: в задницу?
Ты,, конечно,, можешь и в заднице прятат заачку от жены. Твои доходы как раз поместяся.
А вот твоя пара сука тебя вокруг того места водит,, как телка после дойки..
Что ты затыччку щуупал. Как бы даже...
А там!!!
Твой годовой доход спрятан.
Дажж...

kolenval99 06 августа 2018 | 17:59

Украинцы не хотят иметь с мышебратьями ничего общего. Если Кремль добивался именно этого, то результат достигнут.

srk2658lu 06 августа 2018 | 18:01

Председатель союза пассажиров РФ?
Это что за рептилоид?
Кто его откопал?

koshkaedu 06 августа 2018 | 18:04

Я ещё нужны: Союз гуляющих, Союз прогуливающих, Союз ныряющих,
Союз поющих, Союз сморкающих(ся), Союз купающих(ся), Союз плюющих(ся).

provincial49 06 августа 2018 | 18:10

Каких только гадюшников в России не насоздавали для отмыва бабла. Вот, "Союз пассажиров", с зиц-председателем Янковым, например. Наверное есть и "Союз пешеходов", и "Союз домоседов"... И все эти бездельники из бюджета кормятся

lenin3 06 августа 2018 | 18:22

provincial49: кстати,о сборище пешеходов и его начальнике я уже где-то слышал.Так что,не надо стебаться,товарищи,выходящие на пенсию в 45,должны быть пристроены на синекуры...

nikolaitschi 06 августа 2018 | 18:11

Очень жаль! Никогда не был в Киеве, хотел съездить.

vlabumur 06 августа 2018 | 18:16

Ура. мы победили.

sasass 06 августа 2018 | 18:29

Поезд уходит в небо со своим главным героем...)))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 441 6 5887 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 7088 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Казаки пытались спровоцировать конфликт на акции памяти жертв сталинских репрессий, которая вчера прошла в Карелии Об этом сообщают местные СМИ

5 135 6 9828
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 103 6 9076 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Евгений Ройзман. Батарея — не панацея Если Евгений Ройзман считает себя либеральной фигурой, почему он пропагандирует бытовой фашизм? Почему он называет дееспособных людей, наших с вами братьев, сестер, детей – нарколыгами, говнокурами и скотами?..

5 68 6 11385 30.07
Kройзман, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 262 6 24048 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16590 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 65 6 6908 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15462 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 45 6 5360 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 49 6 5953 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

В анонсе нового сезона «Карточного домика» фотография Кремля залита кровью Запись опубликована в Инстаграме…

5 155 6 20692 10:13
Kсериалы, актеры, кремль, фото, события
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 95 6 12893 31.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7343 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Нет никаких оснований для моего нахождения в изоляции. Это произвол Конечно, зло должно быть наказано, «вор должны сидеть в тюрьме» — но Я не зло. Я не вор!..

5 45 6 6214 14:19
Kобщество, серебренников, суды, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9659 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения

Популярное за неделю

Новости

Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой По крайней мере, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян

5 72 6 29317
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 139 6 187949 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 95 6 12893 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 13 6 510451 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Всегда надо начинать с банальных вариантов, а в данном случае банальные варианты – это то, что либо их заказали наемники, либо их приняли за наемников…

5 84 6 87092 01.08
#слушать 38:47 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7167555
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3601881

Сегодня в эфире