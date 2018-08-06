Председатель Союза пассажиров РФ: РЖД при прекращении железнодорожного сообщения с Украиной потеряет только один поезд
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Он уточнил, что речь идет о поезде Москва-Кишинев, который следует по территории Украины. Остальные составы, по его словам, формируются на украинской стороне. Председатель союза также добавил, что возможная отмена железнодорожного сообщения между Россией и Украиной будет на руку Белоруссии, которая сможет увеличить объем транзитных перевозок.
О том, что власти Украины рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией, сегодня сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
Комментарии27
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ua_bank 06 августа 2018 | 17:33
Хохлы во всей красе. Уши отморозят назло бабушке. Главное сейчас не мешать им.
ostapbey 06 августа 2018 | 17:40
ua_bank: бабушке??
Ийо маййио!!!
Неужто подвергся кастрации твой лилипут?
Стал бабушкой??
Даже??
ua_bank 06 августа 2018 | 18:09
ostapbey: Люблю на ЭМ хохлов подрючить. Я знал, что кто-нибудь из свиномордых клюнет. 11.80 это конечно мелочь, а всё равно приятно.
novyrusich 06 августа 2018 | 17:48
ua_bank: Ешкин кот, оказфывается и такой
novyrusich 06 августа 2018 | 17:52
Я настолько охренел, узнав о напличии такого "Солюза", что даже коммент сорвался.
Это надо же такую синекуру придумать.
И этот бездельник еще что-то вякает? Ну и ну.
parasuk_ 06 августа 2018 | 18:13
novyrusich: Кстати, этот янков упертый яблочник. Либерашки любят сбиваться в кучки-союзы
novyrusich 06 августа 2018 | 18:30
parasuk_: ты спутал, бандеровец, издалека тебе не видно.
Это пидариоты любят ходить строем. Понял?
Запомни, пидариоты всегда ходят строем.
А то ты в своих бандеровских схронах совсем одичал.
skuull 06 августа 2018 | 17:39
Молдаване и укрогастеры будут больше платить Беларуси вот и всё. Но хохлотролли всё равно сейчас оближут задницы гройсманов)
ostapbey 06 августа 2018 | 17:42
skuull: на чем федерасы россии будут форточку продувать??
Вот Кобзон к примеру был авиапассажиронепригоден со своим полипом в месте, которымом он еще и поет??.
Кроме утех даже..
romantik56 06 августа 2018 | 17:42
Что-то раньше не приходилось слышать о такой должности... Интересно звучит.
neyexo 06 августа 2018 | 18:00
romantik56:
Тогда я председатель союза граждан РФ
antimalin 06 августа 2018 | 18:09
romantik56: Что-то раньше не приходилось слышать о такой должности... Интересно звучит.
////
Да, бывает интересно.
К примеру, в Канаде существует такая организация как Союз канадских украинцев, или примерно такое название.
Не суть важно, как это в Канаде называется.
У них там даже председатель есть и свои органы исполнительные.
Борются в Канаде за Украину.
Но в Неньку возвращаться почему-то не торопятся эти украинские патриоты.
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 17:44
Гыыы Москва потеряет лишь один поезд! Да Москва нечего не потеряет, а вот каклы батрачищие в РФ будут добираться до места заработка на ишаках от презика Педи Пидаршенко!
ostapbey 06 августа 2018 | 17:46
. Около трёх веков назад Пётр первый открывал для дремучей тогда России окно в Европу. К сожалению, но ты для Европы оказался дремуч и на втором десятке лет века двадцать первого. Тебе малому смертному федерасу, для того, чтобы познакомиться с сегодняшней Европой окна не надо – достаточно малюсенькой форточки.
Под гимностеркой Путина.
Даже..
parasuk_ 06 августа 2018 | 18:06
ostapbey: А в позопрошлом году глупые хохлы обещали протоптать караванную тропу в китай в обход России. До сих пор блудят по казахским степям :)
ostapbey 06 августа 2018 | 18:36
parasuk_: один бродишь? Или и пару свою сукуу прихватыывваешь??
Даже?
oneoretwo 06 августа 2018 | 17:47
...г-н янков, напомните-ка, когда и на каких это выборах вас выбрали пассажиры...
parasuk_ 06 августа 2018 | 17:49
Сначала украинцам запретили пользоваться системами переводо. Хитрые зробитчане начали прятать деньги в задницу. Чем ответят прижимистые потомки протоукров на новую инициативу омеляна?
ostapbey 06 августа 2018 | 18:33
parasuk_: в задницу?
Ты,, конечно,, можешь и в заднице прятат заачку от жены. Твои доходы как раз поместяся.
А вот твоя пара сука тебя вокруг того места водит,, как телка после дойки..
Что ты затыччку щуупал. Как бы даже...
А там!!!
Твой годовой доход спрятан.
Дажж...
kolenval99 06 августа 2018 | 17:59
Украинцы не хотят иметь с мышебратьями ничего общего. Если Кремль добивался именно этого, то результат достигнут.
srk2658lu 06 августа 2018 | 18:01
Председатель союза пассажиров РФ?
Это что за рептилоид?
Кто его откопал?
koshkaedu 06 августа 2018 | 18:04
Я ещё нужны: Союз гуляющих, Союз прогуливающих, Союз ныряющих,
Союз поющих, Союз сморкающих(ся), Союз купающих(ся), Союз плюющих(ся).
provincial49 06 августа 2018 | 18:10
Каких только гадюшников в России не насоздавали для отмыва бабла. Вот, "Союз пассажиров", с зиц-председателем Янковым, например. Наверное есть и "Союз пешеходов", и "Союз домоседов"... И все эти бездельники из бюджета кормятся
lenin3 06 августа 2018 | 18:22
provincial49: кстати,о сборище пешеходов и его начальнике я уже где-то слышал.Так что,не надо стебаться,товарищи,выходящие на пенсию в 45,должны быть пристроены на синекуры...
nikolaitschi 06 августа 2018 | 18:11
Очень жаль! Никогда не был в Киеве, хотел съездить.
vlabumur 06 августа 2018 | 18:16
Ура. мы победили.
sasass 06 августа 2018 | 18:29
Поезд уходит в небо со своим главным героем...)))