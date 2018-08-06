Председатель Союза пассажиров РФ: РЖД при прекращении железнодорожного сообщения с Украиной потеряет только один поезд

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Он уточнил, что речь идет о поезде Москва-Кишинев, который следует по территории Украины. Остальные составы, по его словам, формируются на украинской стороне. Председатель союза также добавил, что возможная отмена железнодорожного сообщения между Россией и Украиной будет на руку Белоруссии, которая сможет увеличить объем транзитных перевозок.

О том, что власти Украины рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией, сегодня сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.