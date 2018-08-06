Телекоммуникационный холдинг Мейл.ру призвал амнистировать осужденных за лайки и репосты. В компании считают практику в отношении осужденных по таким делам слишком жесткой. Мейл.ру владеет соцсетью ВКонтакте, против пользователей которой возбуждается большинство дел, связанных с лайками и репостами.