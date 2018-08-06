Мейл.ру призвал амнистировать осужденных за лайки и репосты
Телекоммуникационный холдинг Мейл.ру призвал амнистировать осужденных за лайки и репосты. В компании считают практику в отношении осужденных по таким делам слишком жесткой. Мейл.ру владеет соцсетью ВКонтакте, против пользователей которой возбуждается большинство дел, связанных с лайками и репостами.
Комментарии6
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sensei54 06 августа 2018 | 17:40
Призвал кого? Блох, чтобы не кусались?
А не проще ли дустом?
malanoff 06 августа 2018 | 18:21
sensei54: Призвал в деревне дедушку ? В России можно призывать только Спортлото. Остальным до фени.
oneoretwo 06 августа 2018 | 17:40
...отменить наказания за лайки нетрудно, но чем же будут заниматься орды люмпенизированного быдла в погонах ?
condor00 06 августа 2018 | 18:04
Подобные шаги -элементы того, что именуется эволюцией...
venq 06 августа 2018 | 18:10
нельзя амнистировать. время теперь такое нам устроила оппозиция, что от любой искры может пламя вспыхнуть. :D
правда, хорошей бы мерой было требование заменить лайкающих и перепостующих на оппозицию, которая на это их подставила всё время агитируя за "резкое падение жизненного уровня основной массы населения" (Википедия) :D
зы. читайте лучше Википедию. вот тут, например, про это всё строго по полочкам разложено.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экстремизм.
malanoff 06 августа 2018 | 18:24
venq: Строго надо наказывать только тех , кто пропагандирует эту власть. Лизнул власть - получи двушечку.