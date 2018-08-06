Защита Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за картинок в «ВК», будет требовать дополнительных экспертиз изображений
Адвокат Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок, которые она сохраняла на своей странице в социальной сети «Вконтакте», Роман Ожмегов будет требовать дополнительных экспертиз изображений. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Была проведена лингвистическая экспертиза изображений, но по фотографиям она не проводится. Она не дает выводов юридически значимых по фотографиям. Поэтому мы будем ставить вопросы о назначении дополнительной экспертизы», — сказал адвокат.
Он также добавил, что будет добиваться «оправдательного приговора в любом случае».
Сегодня в Индустриальном райсуде Барнаула состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Марии Мотузной, которая обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые она сохраняла в соцсети «ВКонтакте».
Комментарии24
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dmast79 06 августа 2018 | 17:13
"Оправдательного приговора в любом случае" - это как? Что за адвокат такой?
В случае доказательства вины, с какого бодуна суд должен оправдывать?
mews Михаил Степанцов 06 августа 2018 | 17:22
dmast79, а в чем вина? В "оскорблении чувств верующих"? Так это бредовый неправосудный закон, поэтому вины быть не может. Даже если подпевающий попам суд и признает гражданку виновной.
ua_bank 06 августа 2018 | 17:31
mews: Признает, даже не сомневайся. Всех либерастов на кичу! Процесс пошел!
mews Михаил Степанцов 06 августа 2018 | 17:43
ua_bank, Вы так уверены, что согласитесь целовать попов в любое место, чтобы не оскорбить чувства и не быть зачисленными в "либерасты"? Или готовы пойти "на кичу", если я правильно понял Ваш жаргон?
ua_bank 06 августа 2018 | 18:04
mews:
Я атеист и никого никуда целовать не собираюсь.
А в случае с этой мадам имеет место простое злорадство. Я не люблю либерастню и поддержу любое её наказание, даже если она невиновна.
polikarpich 06 августа 2018 | 18:20
ua_bank: А попов, стало быть, любишь? За что именно?
Я вот тоже терпеть ненавижу поповщИну, но откуда ты знаешь, кто я есть такой по жизни? Коммунист? Верующий другой конфессии? Национал-демократ? Анархист? Или вообще национал-социалист?
Кого имеешь в виду под "либерастами"? Того, кто тебе не нравится? Так ты вот тоже мне резко не нравишься, стало быть, ты для меня самый "либерастный либераст"?
ua_bank 06 августа 2018 | 18:27
polikarpich:
Я придерживаюсь следующего определения понятия ЛИБЕРАСТ — испорченная квартирным вопросом (пост)советская версия либерала. Представитель «либерально»-ориентированного политического класса этой страны, как бы «борющийся за „свободу, равенство, братство“» и стоящий в оппозиции к современной власти — но на деле борющийся против любого, осмелившегося иметь иное, нежели "поциент", мнение на тот или иной аспект бытия. Автор термина — известный левый публицист советского периода и современности Илья Смирнов
dmast79 06 августа 2018 | 18:15
mews: Если поп принуждает вас целовать себя в какое-то место, то и на попа такого - есть статья. Зачем вы юродствуете, часто ли попы вас принуждают к чему-то?
А вот намеренно оскорбить, шокировать своей скотской выходкой бабушек, которые пришли свечку поставить за упокой души мужей и сынов - за это я считаю справедливо наказуемым.
hrzn877 06 августа 2018 | 18:32
dmast79: Бабушки не имеют ни малейшего понятия о соц. сетях и интернете в частности, тем более что у них нет ни компьютеров, ни вообще никакой техники для просмотра и поиска картинок на религиозные темы на сайте В Контакте. Бабушки также могут считать любые самые идиотские действия нормальными и естественными, как зажигание тех же свечек "за упокой". Ацтеки, например, верили, что если они не будут приносить жертвы каждый день, то солнце уйдёт и никогда ни придёт. Это личное дело бабушек во что и как верить, и личное дело любого человека во что не верить и что высмеивать, и позиции их совершенно равноправны, ни одна сторона не имеет преимущества перед другой - если говорить о цивилизованном обществе.
Рассуждая с Вашей позиции, можно обвинить пресловутых бабушек в оскорблении и шокировании скотским зажиганием свечек людей, не верящих в их бредни.
post_v 06 августа 2018 | 17:35
mews:
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в "Деле Пусси Райот" российский суд учитывал постановления Трульского собора (7 век н.э.) и Лаодикийского собора (4 век н.э.).
11-е правило Трульского собора запрещает различные отношения с иудеями под страхом отлучения от церкви, в том числе запрет ходить в бани с иудеями.
Посему вопрос – когда прокуратура займется совместными бизнесами православных и иудеев?
И еще помывкой православных вместе с иудеями в бане....?
polba 06 августа 2018 | 17:54
post_v: Вас опять обманули. Никакой российский суд этих правил не учитывал. Ссылка на этот бред была исключительно в постановлении о привлечении к ответственности - УВД-шном документе и более нигде не фигурировала.
dmast79 06 августа 2018 | 17:44
mews: В принципе, вопрос тут не в верующих, а в оскорблении. Или вы считаете, что раз вы атеист, то выше других, тех кто верит? А может это вы не правы - наука не даёт ответа о возможности/невозможности бытия Божьего.
bradis 06 августа 2018 | 17:47
dmast79: dmast79: Вы плохо представляете себе деятельность адвоката на суде.
mews Михаил Степанцов 06 августа 2018 | 17:19
Адвокаты надеюсь, знают своё дело.
Но проблема состоит в "законе" о чувствах верующих.
Его цель проста: любой гражданин должен бояться сказать о религии что-либо, не являющееся канонически выверенным благоговением. Иначе попадаешь под уголовное преследование, твои счета моментально блокируются (независимо от того, виновен ты в чем-то или нет), и даже если в итоге тебя не осудят, можешь просидеть месяц в психушке, как, например, Виктор Краснов. А что? Только ненормальный в России может открыто не верить в бога.
И. значит, религиям открываются все возможности беспрепятственно "охмурять" ((с) Ильф, Петров) граждан. А даже если и не удастся, состричь деньги все равно получится: кто же осмелится возражать? А вдруг это сочтут оскорблением?
post_v 06 августа 2018 | 17:38
mews:
======
Говоря о церкви, люди часто забывают, что церковь (в том числе РПЦ) - категория экономическая, и ее не надо путать ни с верой, ни с религией.
Дореволюционная роль РПЦ как института уже не может быть восстановлена в структуре современного российского общества.
Хотя, если "истинно православные" не знают заповедей, не возражают против освящения пулеметов, танков и ракет, и считают "нанопыль" божественным явлением, то можно ожидать чего угодно.
dmast79 06 августа 2018 | 17:42
mews: Вы не правы, запрета на "ересь" нет - есть запрет на оскорбления, например на богохульство в храме.
К тому же, по закону все равны - и атеисты, и верующие. И никто никого не должен оскорблять и навязывать своё мнение в оскорбительной манере!
mews Михаил Степанцов 06 августа 2018 | 17:47
dmast79,
1. Песня "Пусси Райот" - конкретная ересь. Они молились, но молились по-своему. В общественном месте, не являющемся частной собственностью. Канонические православные сочли это оскорблением. Суд встал на сторону РПЦ, осудив еретичек.
2. Если по закону все равны, то почему есть "закон" "об оскорблении чувств верующих"? И нет аналогичного "об оскорблении чувств атеистов"?
Не вижу я вашего "равноправия".
dmast79 06 августа 2018 | 18:11
mews: 1. Суд признал факт хулиганства, вроде бы, в сочетании с какими-то элементами экстремизма. Я не помню. Но явно они добивались того, чего в итоге добились - появился этот закон об оскорблении чувств верующих.
2. Да, все равны. Поэтому вас можно оскорбить и по другим признакам - пола, расы, половой принадлежности, политических взглядов. Поэтому существует еще и 282-я статья, для особо отмороженных случаев. Почему выделили именно религию в отдельную статью, а не скорректировали 282-ю - и я не понимаю. Наверное, что бы избежать самосудов над желающими потроллить мусульман, или по просьбе евреев опасающихся что следующая акция может быть со свастикой и свиной головой в синагоге. Хотя, повторяю - экстремизм он и есть экстремизм, смысла в отдельной статье нет.
mews Михаил Степанцов 06 августа 2018 | 17:19
Адвокаты надеюсь, знают своё дело.
Но проблема состоит в самом "законе" о чувствах верующих.
Его цель проста: любой гражданин должен бояться сказать о религии что-либо, не являющееся канонически выверенным благоговением. Иначе попадаешь под уголовное преследование, твои счета моментально блокируются (независимо от того, виновен ты в чем-то или нет), и даже если в итоге тебя не осудят, можешь просидеть месяц в психушке, как, например, Виктор Краснов. А что? Только ненормальный в России может открыто не верить в бога.
И. значит, религиям открываются все возможности беспрепятственно "охмурять" ((с) Ильф, Петров) граждан. А даже если и не удастся, состричь деньги все равно получится: кто же осмелится возражать? А вдруг это сочтут оскорблением?
mews Михаил Степанцов 06 августа 2018 | 17:21
Уважаемые модераторы! Можно что-то сделать с глючным движком форума? Убрать копии сообщения?
mews Михаил Степанцов 06 августа 2018 | 17:19
Адвокаты надеюсь, знают своё дело.
Но проблема состоит в самом "законе" о чувствах верующих.
Его цель проста: любой гражданин должен бояться сказать о религии что-либо, не являющееся канонически выверенным благоговением. Иначе попадаешь под уголовное преследование, твои счета моментально блокируются (независимо от того, виновен ты в чем-то или нет), и даже если в итоге тебя не осудят, можешь просидеть месяц в психушке, как, например, Виктор Краснов. А что? Только ненормальный в России может открыто не верить в бога.
И. значит, религиям открываются все возможности беспрепятственно "охмурять" ((с) Ильф, Петров) граждан. А даже если и не удастся, состричь деньги все равно получится: кто же осмелится возражать? А вдруг это сочтут оскорблением?
koshkairina 06 августа 2018 | 17:21
Когда же этот кафкианский абсурд кончится? Каких чувств? Каких верующих? Какой экстремизм? Совсем с глузду съехали? Две подментованные прошмондовки по заказу строчат доносы на шуточные картинки, чтобы кому-то плановые показатели раскрываемости улучшать - у каждого свой интерес. Но как можно на полном серьезе это рассматривать? И вот на ЭТО тратятся народные деньги! И вот в том числе из-за ЭТОГО вырастают тарифы ЖКХ и транспорта, налоги и пенсионный возраст!!!
morshoff 06 августа 2018 | 17:21
Надеюсь мадам Мотузную научат Родину любить .
polikarpich 06 августа 2018 | 18:24
morshoff: Ненавидеть правящую шайку, безусловно, научат. Всерьёз ненавидеть, по-настоящему.