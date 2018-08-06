Защита Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за картинок в «ВК», будет требовать дополнительных экспертиз изображений

Адвокат Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок, которые она сохраняла на своей странице в социальной сети «Вконтакте», Роман Ожмегов будет требовать дополнительных экспертиз изображений. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Была проведена лингвистическая экспертиза изображений, но по фотографиям она не проводится. Она не дает выводов юридически значимых по фотографиям. Поэтому мы будем ставить вопросы о назначении дополнительной экспертизы», — сказал адвокат.

Он также добавил, что будет добиваться «оправдательного приговора в любом случае».

Сегодня в Индустриальном райсуде Барнаула состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Марии Мотузной, которая обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые она сохраняла в соцсети «ВКонтакте».