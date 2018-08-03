Журналиста Орхана Джемаля, погибшего в Центральноафриканской республике, похоронят завтра в Москве

Об этом агентству «Интерфакс» сообщил его коллега Максим Шевченко. Он уточнил, что если ничего экстраординарного не случится, в районе часа дня в Соборной мечети будет проведен соответствующий обряд, на котором смогут присутствовать все желающие. После этого Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище.

На завтра также запланированы похороны режиссера Александра Расторгуева. Прощание начнется в 16:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. О том, когда похоронят оператора Кирилла Радченко, не сообщается.

Сегодня всем троим посмертно присудили премию «Редколлегия» за мужество и преданность профессии. Об этом «Эху Москвы» рассказал член жюри премии, журналист Сергей Пархоменко.

Российская съемочная группа была убита в Центральноафриканской республике 30-го июля. Журналисты снимали фильм о ЧВК Вагнера. Обстоятельства гибели выясняют Следственный комитет и группа журналистов, организовавших независимое расследование. СК допрашивает коллег погибших журналистов. Один из них, сотрудник «Новой газеты» Сергей Канев, рассказал сайту «МБХ Медиа», что следователи пытались взять у него подписку о неразглашении после допроса. Он отказался.