Разработчики уже исправили ситуацию, но пользователи успели сохранить самые яркие цитаты.

«Ответить на вопрос «почему Путин врет?» легко – он по-другому не может», — отмечает «Алиса» — виртуальный ассистент, разработанный компанией «Яндекс». «Он случайно попал в Кремль, случайно стал президентом», — продолжает «Алиса». На вопрос «почему Путин вор?» голосовой помощник рассказал, что, «по слухам, состояние президента составляет не менее 300 миллиардов долларов. Во всех подобных случаях «Алиса» цитировала новостные заметки на разных сайтах. В «Яндексе» такую словоохотливость виртуального ассистента объяснили том, что он опирается на информацию из интернета – «Алиса» много экспериментирует, стараясь дать ответ тут же, не уводя пользователя в поиск. И иногда в своих экспериментах «она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети». После того, как пользователи поделились своими диалогами с «Алисой» в интернете, голосовой помощник сменил тактику и стал отвечать на те же вопросы более сухо, например, предлагая поискать информацию в сети.

Виртуального ассистента компания «Яндекс» запустила осенью прошлого года. «Алиса» стала первым ассистентом, способным реагировать не только шаблонными фразами, но и импровизировать с помощью нейросети