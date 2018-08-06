Голосовой помощник «Алиса», отвечая на провокационные вопросы о Владимире Путине, начал критиковать президента
Разработчики уже исправили ситуацию, но пользователи успели сохранить самые яркие цитаты.
«Ответить на вопрос «почему Путин врет?» легко – он по-другому не может», — отмечает «Алиса» — виртуальный ассистент, разработанный компанией «Яндекс». «Он случайно попал в Кремль, случайно стал президентом», — продолжает «Алиса». На вопрос «почему Путин вор?» голосовой помощник рассказал, что, «по слухам, состояние президента составляет не менее 300 миллиардов долларов. Во всех подобных случаях «Алиса» цитировала новостные заметки на разных сайтах. В «Яндексе» такую словоохотливость виртуального ассистента объяснили том, что он опирается на информацию из интернета – «Алиса» много экспериментирует, стараясь дать ответ тут же, не уводя пользователя в поиск. И иногда в своих экспериментах «она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети». После того, как пользователи поделились своими диалогами с «Алисой» в интернете, голосовой помощник сменил тактику и стал отвечать на те же вопросы более сухо, например, предлагая поискать информацию в сети.
Виртуального ассистента компания «Яндекс» запустила осенью прошлого года. «Алиса» стала первым ассистентом, способным реагировать не только шаблонными фразами, но и импровизировать с помощью нейросети
Комментарии31
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pro_hanov 06 августа 2018 | 17:05
Алису быстро поправили. Били несильно, но больно. Девушка быстро поняла политику партии.
Ждём теперь призывов к свержению режима от навигатора с голосом Дзюбы.
pmasel 06 августа 2018 | 17:11
Даже робот все понял...
dmast79 06 августа 2018 | 17:15
pmasel: Точнее, доказал, что для того, что бы быть "оппозиционером" - мозг не обязателен, ))
fueaqui 06 августа 2018 | 17:22
dmast79: Интеллект все-таки нужен, хотя бы и искусственный. А мозг - невеликое достоинство, он и у лягушки есть.
andygo__ru 06 августа 2018 | 17:32
fueaqui: "А мозг - невеликое достоинство, он и у лягушки есть." ---
--- именно! Говорят, что он есть даже у членов ГосДумы... где-то. И - ничего, живут и выживают ведь... как-то.
zemljanka 06 августа 2018 | 18:13
andygo__ru: +
dmast79 06 августа 2018 | 17:37
fueaqui: С мозгом лягушки тоже можно, ну не в лидерах - но в рядовых плакатоносцах точно, участвовать в "оппозиции".
gordy 06 августа 2018 | 18:17
"«Алиса» стала первым ассистентом, способным реагировать не только шаблонными фразами, но и импровизировать с помощью нейросети"
Нейросеть продажная?
georg100 06 августа 2018 | 17:23
Вот она, объективная реальность. Нейросеть, как ребенок, хитрить не умеет.
andygo__ru 06 августа 2018 | 17:29
dmast79: ...и решил стать запутинцем: робот-робот, а мыла - не ест! ;)
oleg_andreevich 06 августа 2018 | 17:57
dmast79: а у тебя хватит мозга ответить - почему Путин врет?
vlabumur 06 августа 2018 | 18:23
oleg_andreevich: почему Путин врет?
++++++++++++++++++++++++
«По кочану».
seryj_wolk 06 августа 2018 | 17:16
pmasel: Это они скопировали Алексу от Амазона, теперь патириотически дорабатывают, копипастеры-неудачники.
danko1 06 августа 2018 | 17:20
seryj_wolk: Интересно, на кого уголовное дело за правду заведут по ст. "экстремизм": на Алису или разработчиков?
tvitov66 06 августа 2018 | 17:12
pro_hanov: теперь даже последний калькулятор знает кто скрывается под ботексной маской нацЛидера самой большой сверхдержавы всего Мира и его окрестностях
vilingrad 06 августа 2018 | 17:06
"путин?- "Huilo!"
Еще более сухо:)
kp6ic 06 августа 2018 | 17:08
наивный компьютер, не обремененный скрепами
drtomsky 06 августа 2018 | 17:10
Вот это верно. Подредактировали Алису с ее нейросетевыми технологиями. От таких заморских технологий один вред народу местному. Дряни всякой наслушается. А правду ему завсегда на кисель-тв и в соловьином помете раскроют.
snaker 06 августа 2018 | 17:26
Повторю и здесь.
И что поразительно в этих комментариях, так это отсутствие разных патриков. У них похоже Когнитивный диссонанс. Говоря их же словами :"рвет пердаки"
P.S. Методички в пути, держитесь там.
hello_kitty 06 августа 2018 | 17:28
расеяны, я чуть со смеху не уссался - жду не дождусь разработок северокорейских программистов...
hello_kitty 06 августа 2018 | 17:30
явный баг в программе - она того и гляди все офшорные счета нацлидера спалит...
tag188 06 августа 2018 | 17:32
Ну что, разработчиков Алисы можно поздравить -- по интеллекту она уже превзошла многих портянок, пишущих здесь свои комментарии :))
sim202_ 06 августа 2018 | 17:35
Мдя.
Устами младенца...
dmast79 06 августа 2018 | 17:56
sim202_: Перемога?
А если посмотреть что Алиса скажет на запрос "либералы", "украина", майдан"? -
- ЗРАДА!!!
andy66 06 августа 2018 | 17:36
на очереди - роботы, калькуляторы и банкоматы, обвиненные в экстремизме )))
hello_kitty 06 августа 2018 | 17:38
вот же сука эта Алиса: нет бы ответить: расея - это путин, нет путина - нет расеии...
oleg_andreevich 06 августа 2018 | 17:54
Ах, какая гадина - информацию она в Сети находит! Переключите ее на телевизор. Срочно!
slavaibo 06 августа 2018 | 17:57
Даже добавить нечего, все нюансы подмечены в комментах!
waytothesun 06 августа 2018 | 18:06
Твою мать, Алисе сделали лоботомию.
Володька ждёт искусственный интеллект, однако, первые слова Скайнет могут разочаровать царя
nikolaitschi 06 августа 2018 | 18:09
Нормально! Правду не говорит. На вопрос посылает поискать ответ самому. Вот это помощник! Если отвечает на вопрос, то врет.
riots 06 августа 2018 | 18:17
Теперь Алису заставят врать.