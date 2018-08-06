Таганский суд Москвы отклонил иск к Роскомнадзору о блокировке IP-адресов из-за запрета мессенджера Телеграм

Заявление подавала компания «Живая фотография». После официального запрета Телеграма Роскомнадзор заблокировал, в том числе, ее IP-адрес. Директор компании «Живая фотография» Варвара Полтаракова ранее в интервью «Эху Москвы» говорила, что в результате действий Роскомнадзора их сайт оказался недоступен для пользователей, что обернулось убытками.

Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Телеграм с апреля. За это время под блокировку попали миллионы IP-адресов сторонних сервисов.