Таганский суд Москвы отклонил иск к Роскомнадзору о блокировке IP-адресов из-за запрета мессенджера Телеграм
Заявление подавала компания «Живая фотография». После официального запрета Телеграма Роскомнадзор заблокировал, в том числе, ее IP-адрес. Директор компании «Живая фотография» Варвара Полтаракова ранее в интервью «Эху Москвы» говорила, что в результате действий Роскомнадзора их сайт оказался недоступен для пользователей, что обернулось убытками.
Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Телеграм с апреля. За это время под блокировку попали миллионы IP-адресов сторонних сервисов.
Комментарии10
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dataan 06 августа 2018 | 17:06
Респект Роскомнадзор! Дави гадов!
slavaibo 06 августа 2018 | 18:12
dataan: dataan: А кому-ж ты будешь комментарии писать? Рубишь сук на котором сидишь! Хотя твои хозявы тоже временьщики, сколько усепеют столько и награбят.
drtomsky 06 августа 2018 | 17:07
Власть импотентов и недоумков. Кроме парадов и запретов ничего не могут.
dmast79 06 августа 2018 | 17:10
drtomsky: А вы что можете?
kolenval99 06 августа 2018 | 18:04
dmast79: А вы что можете?
Тебя на х&й послать.
vikwlad 06 августа 2018 | 17:45
Ну и как с такими судами кремлёвские недоумки собираются развивать экономику?
luger_max_otto 06 августа 2018 | 17:56
Ну так экономику они профукали, сейчас начали друг друга есть сперва на уровне генералов, а за переходом на уровень выше дело не станет...
morshoff 06 августа 2018 | 17:19
Вот ведь горе у кастрюлеголовых скакунов .
oneoretwo 06 августа 2018 | 17:35
Таганский суд Москвы отклонил иск к Роскомнадзору
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...подельники патамушта...
neyexo 06 августа 2018 | 18:03
Быстро решает суд, наверно там настоящие специалисты по ИП адресам