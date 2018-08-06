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16:32, 06 августа 2018

Компания «Русал» законсервирует мощности Надвоицкого алюминиевого завода из-за американских санкций

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает телеканал «Дождь». Его источники говорят, что процесс может начаться 10-го августа. В компании сказали, что завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья. Продукция оказалась невостребованной, что обернулось убытками.

Комментарии

14

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sadda 06 августа 2018 | 16:39

Какая жалость.

kindman_a 06 августа 2018 | 16:42

"...Продукция оказалась невостребованной..."

Значит - токое ..овно выпускаете, что уж даже ваще никому не нужно.

yralez 06 августа 2018 | 16:47

Алюминий в РФ не нужен.......такой дорогой.

Нечего из него делать.
Сталь тоже не нужна.

А вот золото, алмазы влёт......к пиндосам на счета ОПГ.

dmast79 06 августа 2018 | 16:50

Дождь? Значит надо тщательно проверять, такую "информацию".

dataan 06 августа 2018 | 16:54

dmast79: Эт точно. Вечно делает из мухи слона

novyrusich 06 августа 2018 | 17:01

dataan: Почему же, это просто благотворно5е воздейчствие санций.
Правильно Владимир Владимирович говорил.
И закрытие завода это яркий пример.
Ведь как теперь экология в этом районе уличшится.
Люди просто вздохнут полной грудью избавившись от выбросов этого завода.
Так что можно вслед за Владимиром Владимировичем сказать: Больше санкций, хороших и разных!"

compare 06 августа 2018 | 17:00

dmast79: займись,проверь...а что впустую,языком шершавить здесь? проблем-то: нырни "рыбкой" к "хозяину" и узнай,как "там",все ли "пучком"?

zhrv 06 августа 2018 | 16:55

Привет новым рабочим местам... И существующим (существовавшим сотрудникам)! Видимо, их тоже "законсервируют".

sharko_2 06 августа 2018 | 16:56

"Оппозиционер" Илья Пономарёв сказал Д. Гордону в передаче "Гордон" 112 канала Украины, что санкции не причиняют России никакого вреда.
В кавычках слово оппозиционер т. к. он заявил, что в России оппозиции нет.

compare 06 августа 2018 | 16:57

жителям прилегающих населенных пунктов,крупно "свезло"-могут и не потерять десять-пятнадцать лет жизни,от яда,что распространяют выбросы подобного "монстрика"...

goshan31 06 августа 2018 | 16:59

Упс!.., но это все только во благо..

ramun 06 августа 2018 | 17:01

Мои поздравления с приростом территорий.
Трампнаш.

riots 06 августа 2018 | 17:02

И рабочих законсервируют ?

vmaks 06 августа 2018 | 17:05

В Надвоицах НЕТУ другой работы!

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