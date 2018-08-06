Компания «Русал» законсервирует мощности Надвоицкого алюминиевого завода из-за американских санкций
Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает телеканал «Дождь». Его источники говорят, что процесс может начаться 10-го августа. В компании сказали, что завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья. Продукция оказалась невостребованной, что обернулось убытками.
Комментарии14
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sadda 06 августа 2018 | 16:39
Какая жалость.
kindman_a 06 августа 2018 | 16:42
"...Продукция оказалась невостребованной..."
Значит - токое ..овно выпускаете, что уж даже ваще никому не нужно.
yralez 06 августа 2018 | 16:47
Алюминий в РФ не нужен.......такой дорогой.
Нечего из него делать.
Сталь тоже не нужна.
А вот золото, алмазы влёт......к пиндосам на счета ОПГ.
dmast79 06 августа 2018 | 16:50
Дождь? Значит надо тщательно проверять, такую "информацию".
dataan 06 августа 2018 | 16:54
dmast79: Эт точно. Вечно делает из мухи слона
novyrusich 06 августа 2018 | 17:01
dataan: Почему же, это просто благотворно5е воздейчствие санций.
Правильно Владимир Владимирович говорил.
И закрытие завода это яркий пример.
Ведь как теперь экология в этом районе уличшится.
Люди просто вздохнут полной грудью избавившись от выбросов этого завода.
Так что можно вслед за Владимиром Владимировичем сказать: Больше санкций, хороших и разных!"
compare 06 августа 2018 | 17:00
dmast79: займись,проверь...а что впустую,языком шершавить здесь? проблем-то: нырни "рыбкой" к "хозяину" и узнай,как "там",все ли "пучком"?
zhrv 06 августа 2018 | 16:55
Привет новым рабочим местам... И существующим (существовавшим сотрудникам)! Видимо, их тоже "законсервируют".
sharko_2 06 августа 2018 | 16:56
"Оппозиционер" Илья Пономарёв сказал Д. Гордону в передаче "Гордон" 112 канала Украины, что санкции не причиняют России никакого вреда.
В кавычках слово оппозиционер т. к. он заявил, что в России оппозиции нет.
compare 06 августа 2018 | 16:57
жителям прилегающих населенных пунктов,крупно "свезло"-могут и не потерять десять-пятнадцать лет жизни,от яда,что распространяют выбросы подобного "монстрика"...
goshan31 06 августа 2018 | 16:59
Упс!.., но это все только во благо..
ramun 06 августа 2018 | 17:01
Мои поздравления с приростом территорий.
Трампнаш.
riots 06 августа 2018 | 17:02
И рабочих законсервируют ?
vmaks 06 августа 2018 | 17:05
В Надвоицах НЕТУ другой работы!