Компания «Русал» законсервирует мощности Надвоицкого алюминиевого завода из-за американских санкций

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает телеканал «Дождь». Его источники говорят, что процесс может начаться 10-го августа. В компании сказали, что завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья. Продукция оказалась невостребованной, что обернулось убытками.