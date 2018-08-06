Российский МИД объявил о восстановлении утерянных документов журналистов, убитых в Центральноафриканской республике
Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Накануне журналист Максим Шевченко рассказал, что при перевозке тел в Москву, в частности, было потеряно заключение о смерти одного из погибших, Орхана Джемаля.
Комментарии4
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balya 06 августа 2018 | 16:38
А как же в самолёт то тело загрузили? "Потеряли". А через день "восстановили".
severnaj 06 августа 2018 | 16:39
Странно это все как-то......
kindman_a 06 августа 2018 | 16:39
"...объявил о восстановлении утерянных документов журналистов..."
Уж не от пищевого ли отравления они скончались, согласно новым документам МИДа?
bradis 06 августа 2018 | 16:44
В Одессе быстро поднятое не считается упавшим.