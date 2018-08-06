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16:32, 06 августа 2018

Российский МИД объявил о восстановлении утерянных документов журналистов, убитых в Центральноафриканской республике

Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Накануне журналист Максим Шевченко рассказал, что при перевозке тел в Москву, в частности, было потеряно заключение о смерти одного из погибших, Орхана Джемаля.

Комментарии

4

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balya 06 августа 2018 | 16:38

А как же в самолёт то тело загрузили? "Потеряли". А через день "восстановили".

severnaj 06 августа 2018 | 16:39

Странно это все как-то......

kindman_a 06 августа 2018 | 16:39

"...объявил о восстановлении утерянных документов журналистов..."

Уж не от пищевого ли отравления они скончались, согласно новым документам МИДа?

bradis 06 августа 2018 | 16:44

В Одессе быстро поднятое не считается упавшим.

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