Голосовой помощник Яндекса Алиса внезапно взялась критиковать власть

На это обратили внимание пользователи соцсетей. К примеру, на некоторые вопросы о президенте России Алиса отвечала, что Путин не может не воровать и стал президентом случайно. Через некоторое время ассистент перестал давать подобные ответы. В компании Яндекс телеканалу «Дождь» сказали, что Алиса экспериментировала, и иногда она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети.