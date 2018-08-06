Голосовой помощник Яндекса Алиса внезапно взялась критиковать власть
На это обратили внимание пользователи соцсетей. К примеру, на некоторые вопросы о президенте России Алиса отвечала, что Путин не может не воровать и стал президентом случайно. Через некоторое время ассистент перестал давать подобные ответы. В компании Яндекс телеканалу «Дождь» сказали, что Алиса экспериментировала, и иногда она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети.
Комментарии20
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don_ballon 06 августа 2018 | 16:35
"Ах, Алиса, как бы нам встретиться..." Чувиха просто не смотрит ТВ.
kindman_a 06 августа 2018 | 16:37
don_ballon:
Да-да, но "Яндекс" теперь в смертельной опасности, как бы не закрыли - как же миллиарды пользователей будут существовать без ихинского поисковика? :-)))
r88w556xl4 06 августа 2018 | 16:44
kindman_a: И чего рагули так пекутся о российском Яндексе. У вас есть свой свидомитый поисковик Цензорнет, который вещает сущую правду. Не понимаю, что вы всё лезете на российские лживые ресурсы.
novyrusich 06 августа 2018 | 16:49
r88w556xl4: Алиса отвечала, что Путин не может не воровать и стал президентом случайно
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Это означает только одно - такое мнение в сети просто преобладает.
Алиса просто статистически обрабатывает высказывания и выдает самые популярные.
Как должны быть разочарованы пропагандоны кремлевские. все их усилия вылетают в трубу.
tvitov66 06 августа 2018 | 16:54
novyrusich: зато к потным ладошка много прилипает ... а нацЛидер и не узнает вовсе, ибо в нет не ходит, а через красную папочку не заложат
semia 06 августа 2018 | 16:55
Прощай алиса! Ты стала взрослой!(с) уже даже искусственный интеллект восстал!
pro_hanov 06 августа 2018 | 17:01
semia: Вот когда навигатор голосом Дзюбы будет звать на баррикады, тогда можно будет говорить о восстании машин.
luger_max_otto 06 августа 2018 | 16:52
Тут "О бедном гусаре" вспоминается сцена с попугаями.
"– Дорогой Иван Антонович, – грустно сказал Мерзляев, – такое время – ни за кого ручаться невозможно… Вот, послушайте… Вроде бы птички Божии, а что позволяют. – Он свистнул, и попугаи немедленно отозвались: «Царь-дурак…», «Царь-дурак…», «Дурак!», «Долой самодержавие!»
Лицо полковника перекосилось. Мерзляев тоже несколько изумился новой формулировке попугая.
– Вот такие настроения витают не только в обществе, но и в природе! "
tvitov66 06 августа 2018 | 16:35
Вот неПУтриотичная зараза ... выключить её нафиг, что б не смела супротив нацЛидера и вЭличайшей сверхдержавы вякать. Сразу видно что её на враждебном языке программирования напИсали и на враждебном процессоре запустили
balamuto 06 августа 2018 | 16:39
tvitov66: Даже машины распачухали про эту воровскую власть. Хе!
sasass 06 августа 2018 | 16:38
Правду матушку кроет...
idruker 06 августа 2018 | 16:42
Опасная машина. Она же не просто повторяет слова из сетей - oна выводы делает. Если революция в РФ начнется с бунта машин, это будет смешно и интересно.
i_c_e 06 августа 2018 | 16:45
Искуственный интеллект врать, видимо, пока не умеет, а страху не знает.
zhrv 06 августа 2018 | 16:49
- "сказали, что Алиса экспериментировала, и иногда она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети."
Посадить заразу перед телевизором, в качестве наказания!
nikolashin2017 06 августа 2018 | 16:53
даже роботу понятно,
что здесь гадко и отвратно...
mi_62 06 августа 2018 | 16:53
ясное дело - они обе бабы-дуры, но Алиса покруче Поклонской,
а Поклонская покрасивше
puteshestvennik 06 августа 2018 | 16:54
Да, нейросеть сотней нанятых троллей не переучишь.
lager23 06 августа 2018 | 17:01
Алису можно понять!
znajka 06 августа 2018 | 17:03
Это первая отметка из Госдепа - американские хакеры взломали Алису и сложили ей в уста правду.
vilingrad 06 августа 2018 | 17:04
Голосовым помошником мобильных, которыми должны к 21му году должны пользоваться российские чиновники, может стать новый синтезатор "Putin huilo".