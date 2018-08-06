Таганский суд Москвы отклонил первый иск к Роскомнадзору от компании, пострадавшей от блокировки мессенджера Телеграм
Решение приняла судья Юлия Смолина. Она же ранее принимала постановление о блокировке Телеграма. Компания «Живая фотография» требовала признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке ее ресурса.
Представители Роскомнадзора говорили, что никто не блокировал конкретно сайт «Живой фотографии». Блокировка затронула диапазон IP-адресов.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
compare 06 августа 2018 | 16:54
мотивация,явно из области "нога-чья надо нога"...
piter_ug 06 августа 2018 | 16:54
На всякую смолину найдётся ЕСПЧ.
dmast79 06 августа 2018 | 17:00
piter_ug: Флаг в руки, только надо пройти все инстанции Российских судов, да и не занимается ЕСПЧ хозяйственными спорами.
dmast79 06 августа 2018 | 17:02
Зато все утро шли новости о якобы неправомерности действий Роскомнадзора, со ссылкой на невесть кого.