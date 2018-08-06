Таганский суд Москвы отклонил первый иск к Роскомнадзору от компании, пострадавшей от блокировки мессенджера Телеграм

Решение приняла судья Юлия Смолина. Она же ранее принимала постановление о блокировке Телеграма. Компания «Живая фотография» требовала признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке ее ресурса.

Представители Роскомнадзора говорили, что никто не блокировал конкретно сайт «Живой фотографии». Блокировка затронула диапазон IP-адресов.