Не менее 20-ти человек пострадали в результате взрыва возле аэропорта итальянского города Болонья
Об этом сообщает сайт газеты «Репубблика». Взорвался бензовоз. Огонь перекинулся на другие автомобили. На время тушения полиция перекрыла ближайшие к месту происшествия дороги.
Комментарии4
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noxepy_7_40_ 06 августа 2018 | 16:34
Не, ну чо, ясно же всё! Окурок отвлекает мировую общественность от убийства демократических журналистов в ЦАР! Вы чего?
roman_i_olga 06 августа 2018 | 16:54
noxepy_7_40_: куда смотрят итальяшки ?? полиция зря ест свой хлеб у них ??
r88w556xl4 06 августа 2018 | 16:40
Могуч Окурок, и в Италии он всё развалил!
mystar 06 августа 2018 | 16:55
r88w556xl4: Могуч Окурок, и в Италии он всё развалил!
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Ну в Италии понятно. Мафия там дружественная российскому кровавому режиму. Вот США счастливую и демократическую дальше некуда развалил пополам вот это настоящее могущество.))) Саурон Великий нервно курит в сторонке.)))