В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву
Подробности ТАСС рассказала представитель местного СК Наталья Трифонова.
В СК подчеркивают, что ливневая канава не была прикрыта решеткой.
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Подробности ТАСС рассказала представитель местного СК Наталья Трифонова.
В СК подчеркивают, что ливневая канава не была прикрыта решеткой.
Комментарии4
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sadda 06 августа 2018 | 16:07
Зато сколько бабла напилили путинские чинуши и друганы на Сочинской олимпиаде. И все сделали тяп-ляп. А иначе если качественно делать, то миллионы в карман не положишь.
Помнится, сразу после олимпиады Путя грозился привлечь виновных в хищениях на олимпиаде к уголовной ответственности, но как всегда это лишь бла-бла, своих Вова не трогает.
archibald_dandy_esquire 06 августа 2018 | 16:31
sadda:
ливнёвка была ЗАПРОЕКТИРОВАНА(!!!) без ограды
судя по нынешней внутренней политике - чем больше населения всех возрастов попадёт в водосток и утонет, то тем лучше - сечингам, пригожингам, бр. вротенбергам и прочим миллерам надоело население
bosen48 06 августа 2018 | 16:55
sadda: Пропагандон, это посёлок Лазаревское, там не было олимпийских объектов.
Братья Билаловы, как почуяли неладное, сразу смылись в твою любимую Британию, которая скрывает всех российских воров.
Массовая спецоперация проводится сотрудниками ФСБ и СКР на Кубани. Уже арестованы главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, экс-вице-мэр Юрий Паламарчук и начальник департамента имущественных отношений Владимир Пермяков.
oktabr 06 августа 2018 | 16:35
Тьфу на мальчика. Тут робот Алиса взбунтовался, отца народа вопрос обзывает. Отечество в опасности.