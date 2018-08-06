Прощание с  убитыми журналистами может состояться завтра в здании морга по адресу Тарный проезд, 3.

По крайней мере, об этом ТАСС сообщили в окружении оператора Кирилла Радченко.

Дата его похорон пока точно неизвестна.

Ранее было объявлено, что режиссера Александра Расторгуева похоронят завтра на Троекуровском кладбище. Что касается Орхана Джемаля, то дата похорон пока не названа.

Российские власти вынуждены восстанавливать документы погибших — это признал официальный представитель МИДа Мария Захарова.