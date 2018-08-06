Премьер-министр Украины призывает жителей страны потреблять меньше газа, чтобы его не пришлось покупать у России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает жителей страны потреблять меньше газа, чтобы его не пришлось покупать у России. Он написал в Фейсбьуке, что Украина должна стать энергонезависимой.
Месяц назад украинский премьер говорил, что Киеву необходимо отказаться от импорта газа и утверждал, что запасы природного топлива на Украине позволят обеспечить автономность от Москвы.
Комментарии38
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abuvgrobu 06 августа 2018 | 16:06
Главное отказаться от приготовления пищи и стать сыроедами. Затем отказаться от тепла как Порфирий Иванов и стать моржами. И вопрос потребления газа отпадет сам собой.
ukov 06 августа 2018 | 16:10
abuvgrobu:
А не подумать ли вам,господин министр, об украинском свидомом кизяке?
Кизяк — высушенный или переработанный навоз — используется в качестве топлива (например, для сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи). Например, по свидетельству этнографа и географа М. Песселя, в //Гималаях в домашних печах «обычное топливо — ячий кизяк, причём, сгорая, он даёт удивительно приятный дым, отдалённо напоминающий ладан». //(с)
kottigr1 06 августа 2018 | 16:22
ukov: Российские СМИ как обычно выдумывают свои басни..
Украина давно уже не покупает природный газ у России – с 26 ноября 2015 года.
dmast79 06 августа 2018 | 16:25
kottigr1: Она покупает его у Европы по более высокой цене.
kottigr1 06 августа 2018 | 16:28
dmast79: В позапрошлом году средняя цена экспорта газа российской компании в страны ЕС составила $167 за тысячу кубов.
Украина покупает газ у Словакии путем "виртуального реверса", то есть документально газ поступает в Словакию и затем продается в Украину. Физически Украина начинает использовать этот газ сразу на границе с РФ.
При этом РФ должна оплатить "транзит" европейского газа по ГТС Украины.
Это 1100 км по тарифу 2.88 за 1000 куб.м на каждые 100 км пути. Россия платит за "транспортировку" своего газа 31.7 доллара, которые вполне логично можно вычесть из стоимости европейского газа. Что дает итого 167-31,7=135,3 доллара.
Сравните теперь это с "щедрым" предложением цены на газ для Украины от "Газпрома" в 247.18 долларов..
А теперь посочувствуйте за жителей города Саратова, которым "Газпром" продает газ по $160 за тысячу кубов., в то время как ЕС покупает его же по $167 за тысячу кубов., а хохлам так вообще этот газ обходится в $135,3 за тысячу кубов..
dmast79 06 августа 2018 | 16:41
kottigr1: Во-первых, цена для Украины именно 167, а не 135. Транспорт газа стоит денег, а всё что остаётся - идет отнюдь не в карман потребителям, а в карманы Нафтогаза. Тогда надо бы из цены на газ в России вычитать прибыли Газпрома и его платежи в бюджет России, которые превышают ВЕСЬ украинский бюджет.
Во вторых, цена на газ в России и на Украине - совсем разные деньги, если в валюте. Сравни "валютные" зарплаты украинцев и тех же саратовчан. Получается, что при одинаковой цене, украинец отдаёт намного большую часть своей зарплаты, чем россиянин.
kottigr1 06 августа 2018 | 16:53
dmast79: Нафтогаз платит с прибыли налоги, которые тратятся на улучшение условий жизни всех украинцев, в т.ч. и на субсидии и дотации по газоснабжению населения.. Смысл улавливаете ?
А "Газпром" в РФ - это убыточная организация, на которую тратятся деньги российских налогоплательщиков, судя по льготному налогообложению этой "черной дыры" "национального благосостояния"..
Насчет разницы в зарплатах .. не обольщайтесь. Зарплаты простых саратовцев не далеко ушли от зарплат украинцев.
r88w556xl4 06 августа 2018 | 16:29
Премьер-министр Украины призывает жителей страны потреблять меньше газа, чтобы его не пришлось покупать у России
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А ещё можно призвать украинцев есть больше гороха и тем самым производить газ их собственными кишечниками, и тогда газ точно не придётся покупать у России.
kottigr1 06 августа 2018 | 16:37
r88w556xl4: Всем Ольгино скинетесь ?
В рамках благотворительной акции "Подари дрова" проходит сбор средств в пользу одиноких пожилых людей, которые не могут себе позволить купить дрова. В России больше восьми миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает, как может. Самое страшное время для стариков — зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу. А в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях.В дровах нуждается жители домов, где проживают одинокие и одиноко проживающие старики, инвалиды и многодетные и малообеспеченные семьи. Для тех, кто живет в деревне и не имеет средств, чтобы купить дрова, зима превращается в борьбу за выживание. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить.
Бабушки и дедушки живут на маленькие пенсии от 8 000 до 12 000 рублей, но мы не должны забывать о том, что пожилые люди тратят много средств и на лекарства, и на питание, и на одежду, а денег на дрова вовсе не остается. Приходится экономить на тепле и мерзнуть в доме. Есть пенсионеры, которые в доме постоянно находятся в одежде, ведь дома в основном уже старые, чтобы протопить такой дом, нужно много сил, времени и дров.
r88w556xl4 06 августа 2018 | 16:50
kottigr1: А вот опять ты в очередной раз солгал. Твой текст про "собери дрова бабушкам", встречается исключительно на русофобских сайтах, сайтах фейков и приколов, типа Яплакал, и сайте Навального. Нигде больше его нет. Это очередной фейк либерастной пропаганды, о чём уже только ленивый не написал.
kottigr1 06 августа 2018 | 16:56
r88w556xl4: Даже савушкинские дурни знают, что эта акция была организована "Первым каналом" общественного российского телевидения на их официальном сайте.
"Информацию о сборе средств разместил Первый канал.
"В России больше восьми миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает, как может. Самое страшное время для стариков – зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу. А в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить", говорится в сюжете."
kottigr1 06 августа 2018 | 16:58
r88w556xl4: Вот здесь подробнее про эту акцию "Первого канала" "Подари дрова"..
https://echo.msk.ru/blog/corruption/1642520-echo/
dorin1987 06 августа 2018 | 16:50
_: /А ещё можно призвать украинцев/ - Кто бы Вас призвал не лезть своим сопливым носом в дела чужих стран)
r88w556xl4 06 августа 2018 | 16:57
dorin1987: Слушай, если бы Украина не лезла ЕЖЕДНЕВНО в дела моей страны, мне не было бы никакого дела до 404 региона, как мне не было до него дела до 2014 года.
dmast79 06 августа 2018 | 16:27
kottigr1: Кстати, нашли своего загулявшего предизидента или нет? А то вроде как уже неделю, после "херсной ходы" его не видно. Запой?
kottigr1 06 августа 2018 | 16:33
dmast79: Путин бухает ?.. Наверное не выдержал того, что является общемировым изгоем и его почти никто не хочет приглашать в другие страны.. Прямо как Гитлера в середине прошлого века..
dmast79 06 августа 2018 | 16:44
kottigr1: Путин 4-го был в Крыму, отчего был визг соседней "державы". А вот про порошенко уже неделю как гадают - где же он потерялся?
А про то, как встречают вашего президента - сразу готовят мелочь для милостыни - рассказывать не надо. Совсем другое дело Путин - тот же Трамп соплёй болтался на встрече с ним.
tiridas 06 августа 2018 | 16:38
kottigr1: Свое предложение он опубликовал в понедельник, 6 августа, на своей странице в Facebook.
«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-нибудь в другом месте. Чтобы этого достичь, надо выполнить простое уравнение — потреблять столько газа, сколько добываем», — написал он.
Хто бредёт: Гройсман, ты или СМИ ? :))
kottigr1 06 августа 2018 | 16:40
tiridas: Глаза на новость поднимите.. Там есть только упоминание о РФ, но не так как это говорится в оригинале обращения..
drgonish 06 августа 2018 | 17:00
kottigr1:
[Российские СМИ как обычно выдумывают свои басни.]
http://clck.ru/E2Pm9
banyi3 06 августа 2018 | 16:06
Много никогда не писал, но здесь не сдержался! Я изменил своё отношение к Порошенко и власти Украины! Как всё таки хорошо работают спецслужбы РФ . Президента США выбрали (болтать он может , что угодно), ЕС в попе, бриты в попе. Но с Украиной - ШЕДЕВР ПРОСТО)) Янукович не тянул, забрали его. Но так как развалить Украину , кроме него никто не смог бы. Ему генерала дадут и будет жить в Крыму))))
banyi3 06 августа 2018 | 16:10
banyi3: Слава Герою Порошенко !!!
savbensmb 06 августа 2018 | 16:10
А чем Гройсман не прав?
banyi3 06 августа 2018 | 16:14
savbensmb: Во всём прав! А какать надо будет больше , что бы щели в стенах замазывать )))
savbensmb 06 августа 2018 | 16:24
banyi3: Служивый, воевать(!) с братской Украиной... И Хитлеру наверное не снилось,,, Для ОПГ пришедшей в России к власти... им похер. для них главное сохранить наворованное и власть...
nitsahon 06 августа 2018 | 16:17
savbensmb: он еще забыл про промышленных потребителей ..там излишняя экономия просто приведет к остановке производства(или энергоснабжения)..
зато газ у врага закупать не будут...
neyexo 06 августа 2018 | 16:17
savbensmb:
неправ тем, что предприятия будет жечь как прежде - никто не шевельнется.
С 16 по 17 год население и так уже сократило немного потребление, а предприятия - нет
nehoroshiy 06 августа 2018 | 16:17
savbensmb: Гройсман мог бы предложить альтернативу- отапливать дома коровьими лепёшками и перейти на сырую пищу.
tiridas 06 августа 2018 | 16:23
savbensmb: А вот пусть Г. и объяснит населению в чём он прав.
Пусть он, его подчинённые докажут электорату, что газ потребляется выше уровня для нормального проживания.
ukraminadozemljudobrjt 06 августа 2018 | 16:10
Есть меньше надо, и пить, и дышать.
ukraminadozemljudobrjt 06 августа 2018 | 16:12
Каклов должна греть, самостийность, незалежность, свидомость, и вера в то что они выкопали Черное море.
kottigr1 06 августа 2018 | 16:31
ukraminadozemljudobrjt: Ага.. А россиян, которые ещё на мамонтах пахали поля под рожь и строили египетские пирамиды, должно греть "Величие России".. !
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...
dmast79 06 августа 2018 | 16:47
kottigr1: По моему, даже дебилы не поведутся на такие глупости.
noxepy_7_40_ 06 августа 2018 | 16:16
Ахахаа!!! Слава Украине, что ещё можно сказать)))) Скакать, скакать, и скакать!
sergeoa 06 августа 2018 | 16:16
Надо отказаться не только от газа, а на примере режиссёра-террориста , ещё и от воды и еды и обвинить Москву в голодоморе , холодоморе и вообще в геноциде великого украинского народа. подав иски во всякие европейские суды..Таков коварный план Петрушки Парашенки
rom8883 06 августа 2018 | 16:18
Разумная экономия ещё никому не повредила.
sasass 06 августа 2018 | 16:36
Недоваренную бульбу есть будут , что ли....
drgonish 06 августа 2018 | 16:46
{Премьер-министр Украины призывает жителей страны потреблять меньше газа]
Порошенко же 100500 раз окончательно попрощался с Россией. Теперь на зло кондуктору придется уши отморозить.