Премьер-министр Украины призывает жителей страны потреблять меньше газа, чтобы его не пришлось покупать у России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает жителей страны потреблять меньше газа, чтобы его не пришлось покупать у России. Он написал в Фейсбьуке, что Украина должна стать энергонезависимой.

Месяц назад украинский премьер говорил, что Киеву необходимо отказаться от импорта газа и утверждал, что запасы природного топлива на Украине позволят обеспечить автономность от Москвы.