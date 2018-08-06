Число жертв землетрясения в Индонезии выросло почти до ста человек

Пострадали более 230. Судя по всему, это не окончательные цифры.

На острове Ломбок разрушены дороги, мосты, в ряде районов отсутствует электричество. Спасатели пока добрались не до всех районов, пострадавших от землетрясения. Получивших травмы доставляют также на остров Бали, — сообщил врач Кетут Судартана.

Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился ускорить спасательную операцию.

Посольство России поддерживает связь с россиянами, которые находятся на различных курортах Индонезии – сообщил ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Денис Тетюшин.

Большинство туристов находятся на острове Бали. Туристическое управление Индонезии сообщило, что им ничто не угрожает.