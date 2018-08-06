Число жертв землетрясения в Индонезии выросло почти до ста человек
Пострадали более 230. Судя по всему, это не окончательные цифры.
На острове Ломбок разрушены дороги, мосты, в ряде районов отсутствует электричество. Спасатели пока добрались не до всех районов, пострадавших от землетрясения. Получивших травмы доставляют также на остров Бали, — сообщил врач Кетут Судартана.
Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился ускорить спасательную операцию.
Посольство России поддерживает связь с россиянами, которые находятся на различных курортах Индонезии – сообщил ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Денис Тетюшин.
Большинство туристов находятся на острове Бали. Туристическое управление Индонезии сообщило, что им ничто не угрожает.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.