Mail.Ru поддержала идею об отмене уголовной ответственности за действия в социальных сетях
Всех, кто уже подвергся наказанию за лайки и репосты, компания предлагает амнистировать.
Практику юридического преследования пользователей соцсетей, которая становится популярна во многих регионах нашей страны, в Mail.Ru сочли излишне жестокой. «Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», — говорится в заявлении компании. Отмечается, что в этих условиях должны быть изменены как законодательство, так и правоприменительная практика, а для несправедливо осужденных по соответствующим обвинениям речь должна идти об амнистии. В Mail.Ru отметили, что «возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей».
Стоит напомниь, что Mail.ru владеет соцсетью «ВКонтакте», против пользователей которой возбуждается подавляющее большинство дел, связанных с постами. По данным правозащитников, компания по первому требованию передает властям почти любые данные своих пользователей. В интернете в последнее время часто можно увидеть совет ничего не писать во «ВКонтакте», а лучше и вовсе оттуда удалиться.
В конце июня депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли в парламент законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Позже против дел за лайки в соцсетях выступил замначальника центра «Э» Владимир Макаров.
Комментарии10
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croaker 06 августа 2018 | 16:12
Амнистировать не за что: преступления не было. Признать невиновными с выплатой компенсаций за нанесение морального вреда за счёт судей, которые выносили идиотские решения.Кроме того, судьи должны получить по предупреждению о неполном служебном соответствии.
Mail.ru сама должна была выступить инициатором такой идеи.
olegleon 06 августа 2018 | 16:13
т.е. все против, но норма продолжает существовать
navsegda 06 августа 2018 | 16:14
Mail.Ru самих бы привлечь , это практически вирус , лезут из каждой щели в сети , а потом заманаешься удалять их "продукт"
plidurok Андрей Филимонов 06 августа 2018 | 16:40
navsegda: репутацию Mail.ru себе уже наработали, а теперь бросились "пить Боржом"
stas12006 06 августа 2018 | 16:15
если отменить уголовную ответственность за репосты в соцсетях, то что будут делать полицаи из центра "э"?
у них нет других преступников, у них не будет другой работы, их уволят , если они никого не сажают. а у них дети,которых нужно кормить и которые как папка хотят пойти учится в школу милиции , сажать людей за репосты и получать за это премию. причём работы лишаться не только менты, которые ловят, но и прокуроры , которые обвиняют, судьи , которые приговаривают, вертухаи из фсин , которые охраняют , пытают и вымогают деньги.
не это желание мэйл - бред. столько уважаемых людей лишить работы , просто что б у челяди была свобода в интернете.
ну бред же - сами подумайте - этого не будет.
sborisych 06 августа 2018 | 16:29
stas12006:
Да с Мэйл- то всё вроде бы объяснимо- из Вконтакте наверное бегут.. Может быть терь побегли лавинообразно.. Вот и приходится Мэйлу раскорячиваться...
rom8883 06 августа 2018 | 16:20
За хамство и оскорбления хорошо бы наказывать.
sborisych 06 августа 2018 | 16:25
Позже против дел за лайки в соцсетях выступил замначальника центра «Э» Владимир Макаров.
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Это чё-ж, супротив своих единокровных попёр, или что-то прочуйкал?
blindpew_33 06 августа 2018 | 16:27
Учитывая репутацию и принадлежность mail.ru, версия о самостоятельной инициативе исключается.
Кто-то из кураторов решил снова разыграть карту "головокружение от успехов"?
Ну-ну, посмотрим, как эта машина сможет включить задний ход. Крайне сомневаюсь, что это получится.
koltak76_ 06 августа 2018 | 16:49
Редкая здравая мысль..