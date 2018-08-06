Mail.Ru поддержала идею об отмене уголовной ответственности за действия в социальных сетях

Всех, кто уже подвергся наказанию за лайки и репосты, компания предлагает амнистировать.

Практику юридического преследования пользователей соцсетей, которая становится популярна во многих регионах нашей страны, в Mail.Ru сочли излишне жестокой. «Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», — говорится в заявлении компании. Отмечается, что в этих условиях должны быть изменены как законодательство, так и правоприменительная практика, а для несправедливо осужденных по соответствующим обвинениям речь должна идти об амнистии. В Mail.Ru отметили, что «возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей».

Стоит напомниь, что Mail.ru владеет соцсетью «ВКонтакте», против пользователей которой возбуждается подавляющее большинство дел, связанных с постами. По данным правозащитников, компания по первому требованию передает властям почти любые данные своих пользователей. В интернете в последнее время часто можно увидеть совет ничего не писать во «ВКонтакте», а лучше и вовсе оттуда удалиться.

В конце июня депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли в парламент законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Позже против дел за лайки в соцсетях выступил замначальника центра «Э» Владимир Макаров.