Мосгорсуд вновь оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова
Жалоба защиты осталась без удовлетворения. Таким образом, режиссер будет находиться под арестом, как минимум, до 22 августа.
Напомним, Кирилл Серебренников является фигурантом дела Седьмой Студии о хищении бюджетных средств.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 06 августа 2018 | 15:50
Вова посмотрев на себя в зеркало почему то увидел в нём Серебренникова. Вот , кто самый большой расхититель в стране, обрадовался Володя. Интересно, что он перед этим употребил?
neburzhui2 06 августа 2018 | 15:56
А он куда-нибудь отдохнуть собирался уехать ?
dataan 06 августа 2018 | 16:42
Пусть радуется что под домашним
vlad_sabbath 06 августа 2018 | 15:57
Мерзкое рабское судилище.
abuvgrobu 06 августа 2018 | 16:08
Снова воренку никак не удалось вывернуться, не смотря на все вопли и призывы либероидно-гомосячьей тусни..