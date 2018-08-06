Суд будет заниматься разделом имущества артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна в закрытом режиме
Таким образом было удовлетворено ходатайство истца – в данном случае Степаненко , — которая считает, что в данном случае необходимо сохранить неприкосновенность частной жизни. Сторона ответчика это поддержала.
Ранее сообщалось, что Степаненко требует взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества. В свою очередь, Петросян подал супруге встречный иск о расторжении брака.
Комментарии7
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tvitov66 06 августа 2018 | 15:35
сразу видна забота о народе - что б не порвало народ со смеху
clandestino 06 августа 2018 | 15:42
Если бы я был тем судьёй, я бы посадил их обоих под домашний арест лет на 10, чтобы они перестали глумиться над мозгами людей.
- Какой самый сильный яд?
- Котлеты моей тёщи.
Пипец, как смешно. За эту шутку я бы отдельно ещё пару лет добавил.
hz6691 06 августа 2018 | 15:47
А могли бы и заработать на зрителях.
savbensmb 06 августа 2018 | 15:57
Джигарханяна с год смотрели... теперь ЭТИХ года два будем лицезреть...
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 15:58
Эху не надоело пичкать пиплу всякую чушь...
jamba 06 августа 2018 | 16:01
Не вопрос, мы за - пусть делят под одеялом! А мы, только обступим их, и будет наблюдать тихо, как мышки;)))))))))))))))
nehoroshiy 06 августа 2018 | 16:04
Это их личное дело -поделить. что им там народ нахохотал.