Ведущая российская велосипедистка Ольга Забелинская готова сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан

В интервью ТАСС она подтвердила, что находится в процессе перехода. При этом причины она пока называть не хочет.

В Федерации велосипедного спорта России назвали решение Забелинской «обескураживающим» – там говорят, что сделали все возможное, чтобы она готовилась к соревнованиям в достойных условиях.