Ведущая российская велосипедистка Ольга Забелинская готова сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан
В интервью ТАСС она подтвердила, что находится в процессе перехода. При этом причины она пока называть не хочет.
В Федерации велосипедного спорта России назвали решение Забелинской «обескураживающим» – там говорят, что сделали все возможное, чтобы она готовилась к соревнованиям в достойных условиях.
Комментарии14
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allasc 06 августа 2018 | 15:35
на пенсию хочет выйти пораньше
tvitov66 06 августа 2018 | 15:37
Видать у неё стойкая аллергия на мельдоний и коктейль «Дюшес»
dmast79 06 августа 2018 | 15:45
tvitov66: Видать, без допинга никуда, но россиян проверяют строже всех, уж тем более строже чем узбеков. Вот и вся "аллергия".
kindman_a 06 августа 2018 | 16:30
Видный эксперт по проблемам допинга в спорте dmast79, а когда у вас очередная публичная лекция в Дюссельдорфе? :-)))
glotze7 06 августа 2018 | 15:42
Тю, у Вована действительно деньги кончились. Едва хватает дочечке на рокинрол да бастардикам на леденцы. Куда уж спортсменам платить.
kindman_a 06 августа 2018 | 16:35
glotze7:
Скоро начнут от Папуа-Новой Гвинеи наши выступать.
Лишь бы здесь не заиопывали.
sim 06 августа 2018 | 15:51
Предатильница! Пусть вначале вернет все деньги, вложенные в её подгатовку!
Аж трисет...
sm59 06 августа 2018 | 16:53
sim: Да вам радоваться надо. Теперь за ее здоровье и успешную спортивную комфортную жизнь будут платить узбеки, а не вы.
bike_nty 06 августа 2018 | 15:56
Тревожный звоночек... Нет, если бы в другую какую страну - все бы ничего, но так. На очереди южная Нигерия без ракет?
dmitryfromdnepr 06 августа 2018 | 16:07
до этого биатлонистки перебежали в Украину.. Мельдониевый эффект. Нормальные спортсмены не хотят позориться за Мутко .
croaker 06 августа 2018 | 16:17
А за Зимбабве или Гондурас была бы,наверное, единственной.
rom8883 06 августа 2018 | 16:22
И зачем Узбекистану велосипедисты?
piccoru 06 августа 2018 | 16:23
Рада за Узбекистан, желаю Ольге спортивных успехов...
don_ballon 06 августа 2018 | 16:31
Cherchez un homme...