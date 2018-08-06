Погибшие в ЦАР журналисты удостоены премии «Редколлегия» за мужество и преданность профессии
Погибшие в Центральноафриканской республики журналисты удостоены премии «Редколлегия» за мужество и преданность профессии. Денежный эквивалент награды будет передан семьям Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Поддержка расследовательской журналистики – один из главных приоритетов «Редколлегии» — говорят учредители премии.
Комментарии5
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banyi3 06 августа 2018 | 15:41
А конкретно, за что?
banyi3 06 августа 2018 | 15:43
banyi3: За идиотизм?
neburzhui2 06 августа 2018 | 15:59
Поддержка расследовательской журналистики – один из главных приоритетов «Редколлегии» — говорят учредители премии.
Давайте мол, ребята, с голой пяткой на танки...
viktor_lapin 06 августа 2018 | 15:42
Взрослые разумные журналисты поехали без договора в страну где на каждом шагу убивают. И кто в это поверит? Похоже жмот Ходор документы припрятал, чтобы родственники погибших по судам не затаскали.
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 15:50
Таким образом спонсор идиота Пархома Ходор решил отблагодарить журналистов за их гибель.
....Что деятся!