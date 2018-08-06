"Минэкономразвития предлагает увеличить тарифы ЖКХ из-за роста налога на добавленную стоимость"

Напомним, что он вырос с 18 до 20% с 1-го января.

В пресс-службе ведомства Известиям сказали, что повышение тарифов поможет покрыть убытки ресурсоснабжающих организаций.

Ранее с аналогичным предложением в правительство обратилась ассоциация «ЖКХ и городская среда».