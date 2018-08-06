Минэкономразвития предлагает увеличить тарифы ЖКХ из-за роста налога на добавленную стоимость
Напомним, что он вырос с 18 до 20% с 1-го января.
В пресс-службе ведомства Известиям сказали, что повышение тарифов поможет покрыть убытки ресурсоснабжающих организаций.
Ранее с аналогичным предложением в правительство обратилась ассоциация «ЖКХ и городская среда».
Комментарии11
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tvitov66 06 августа 2018 | 15:13
Слава Господу! Иначе мы - холопы так и не поняли бы как нам крупно повезло с добрым царём и мудрыми боярами
danko1 06 августа 2018 | 15:17
tvitov66: Исполнение майского указа Путина о повышении жизненного уровня населения, на что планировалось направить 2% возросшего НДС, население само оплатит 10% подорожанием всего и своим дальнейшим обнищанием.
perestarok 06 августа 2018 | 15:15
"Минэкономразвития предлагает увеличить тарифы ЖКХ из-за роста налога на добавленную стоимость"
Так плата за ЖКХ - это скорее жилищный налог. Значит получается налог на налог. Это круто.
tvitov66 06 августа 2018 | 15:19
perestarok: сожми крепче булочки - вперде ПРОРЫВ!
omichka 06 августа 2018 | 15:21
Раз НДС = 20%, то на 20% и повышать. А для ровного счёта на 40%.
aleksandr39 06 августа 2018 | 15:21
Ура !!!! Народ России станет еще беднее ,да здравствует " великий вождь " и ГОСДУРА .
seryj_wolk 06 августа 2018 | 15:22
Повышение НДС автоматически означает рост стоимости товаров и услуг. Население рфии проголосовало за главжулика и вора, теперь пришло время пожинать плоды голосования. И нечего ныть тем, кто отдал ему свой голос.
nemez1 06 августа 2018 | 15:28
откровенный грабёж одной малочисленной. но богатой группой населения. другой многочисленной, но бедной и бесправной.
hz6691 06 августа 2018 | 15:28
А кто обещал, что роста цен не будет?
tvitov66 06 августа 2018 | 15:32
hz6691: точно он обещал прорыв и даже не обманул - прорвёт у всех!
ze_danil 06 августа 2018 | 15:29
прекрасно
счета за крымнаш и Вяличие начинают переть косяками