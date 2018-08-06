Лидер хакерской группировки «Шалтай-Балтай» вышел на свободу

Владимир Аникеев освободился после года, проведенного в СИЗО. Это стало возможным благодаря новым правилам, по которым один день в изоляторе засчитывается за полтора в колонии.

По словам адвоката Руслана Коблева, Аникеев планирует остаться в России и работать в области кибербезопасности

Напомню, что он был осужден за незаконный доступ к компьютерной информации – его подчиненные взламывали и публиковали, в частности, переписку Дмитрия Медведева и Аркадия Дворковича.