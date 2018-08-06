Следователи сняли обвинение с четырех человек, которых задержали после теракта в метро Петербурга

Их подозревали в вербовке членов запрещенной в России организации ИГИЛ*. Следственный комитет не смог доказать причастность задержанных к деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Изначально Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова, Искандера Нурбаева и Баходира Мадрахимова подозревали в том, что они вербуют новых членов для ИГИЛ*. Они якобы знали о существовании в мессенджере WhatsApp тематических групп, которые пропагандировали насилие в отношении лиц немусульманского вероисповедания, а также призывали к терактам и убийствам. Предполагалось, что именно они завербовали Акбарджона Джалилова, который, по версии правоохранителей, совершил самоподрыв в вагоне петербургского метро в апреле прошлого года. Сейчас в отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «несообщение о преступлении». Все они заявили ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке. Напомню, фигурантами дела о теракте в подземке выступают 11 человек. Из них двоим грозят пожизненные сроки.

При взрыве в метро Петербурга 3 апреля прошлого года погибли 16 человек, в том числе смертник. Еще более 50 получили ранения.

* — запрещена на территории РФ