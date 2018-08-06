Состоялось обсуждение возможности проведения встречи на уровне комитетов палат СФ и Сената США
Члены комитета Совета Федерации по международным делам обсудили с американским сенатором-республиканцем Рэндом Полом возможность проведения встречи на уровне комитетов палат СФ и Сената США до конца года. Об этом журналистам сообщил глава международного комитета верхней палаты российского парламента Константин Косачев.
По словам Косачева, пока неизвестно, произойдет ли встреча до ноябрьских выборов в американский конгресс, либо после, об этом стороны будут договариваться дополнительно. Контакты между российскими и американскими сенаторами будут продолжаться, — на это надеется Ренд Пол Международные комитеты Совета Федерации и Сената США могут встретиться до промежуточных выборов в США в ноябре.
Комментарии4
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vilingrad 06 августа 2018 | 15:08
пока неизвестно, произойдет ли встреча до ноябрьских выборов в американский конгресс"
Хохлы с гейропецами ржут с великой Российской Империи. Либо до обеда барин соизволит, либо после- посиди пока, Володенька, в сенях:)))
tvitov66 06 августа 2018 | 15:11
vilingrad: сразу видно что не зря патриотка Бутина снашивалась под силой трения членов республиканской партии вероятного противника
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 15:14
Отечественным "сенаторам" очень хочется прокатиться в какую-нибудь развитую страну за госсчёт для приобретения санкционной жратвы и товаров.
tvitov66 06 августа 2018 | 15:17
mikhail_spb_: а что вы хотели - у многих там дома, жены, внучки, жучки и ГЛАВНОЕ: бабки