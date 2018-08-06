Состоялось обсуждение возможности проведения встречи на уровне комитетов палат СФ и Сената США

Члены комитета Совета Федерации по международным делам обсудили с американским сенатором-республиканцем Рэндом Полом возможность проведения встречи на уровне комитетов палат СФ и Сената США до конца года. Об этом журналистам сообщил глава международного комитета верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

По словам Косачева, пока неизвестно, произойдет ли встреча до ноябрьских выборов в американский конгресс, либо после, об этом стороны будут договариваться дополнительно. Контакты между российскими и американскими сенаторами будут продолжаться, — на это надеется Ренд Пол Международные комитеты Совета Федерации и Сената США могут встретиться до промежуточных выборов в США в ноябре.